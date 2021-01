Vince Kriechmayer sorgt für ein starkes ÖSV-Finish in Kitz. Foto: REUTERS/FOEGER

Die Serie wurde tatsächlich prolongiert. Mit dem Sieg von Vincent Kriechmayr im Super-G auf der Streifalm wurde auch das sechste Montagrennen in der Geschichte der Hahnenkammrennen zur Beute des ÖSV. Der Oberösterreicher gewann den vierten und vorletzten Bewerb dieser Disziplin vor der WM in Cortina d’Ampezzo in 1:22,58 Minuten, 0,12 Sekunden vor dem Schweizer Marco Odermatt und 0,55 vor Matthias Mayer, dem in Kitzbühel ein Podesttriple gelang.

Zum Wochenstart hatten in Kitzbühel davor schon Günther Mader (1995) und Hermann Maier (2003 und 2005) jeweils Super-Gs gewonnen, Christian Pravda die auf Montag verschobene Abfahrt 1951 und Thomas Sykora seinen letzten von neun Slalomsiegen 1998.

Kompromissloser Profiteur

Kriechmayr war bereits Zweiter in Bormio und Fünfter in Val d'Isère und hat mit seinem siebenten Weltcupsieg, dem fünften im Super-G, die Führung in der Disziplinwertung übernommen. Freilich hat er auch davon profitiert, dass die bisherigen Saisonsieger Mauro Caviezel (Val-d’Isère) aus der Schweiz, Aleksander Aamodt Kilde (Gröden) aus Norwegen und Ryan Cochran-Siegle (Bormio) aus den USA verletzungsbedingt nicht starten konnten. "Es war eine gute Fahrt, nicht fehlerfrei, aber ziemlich am Limit. Ich wollte ihn kompromisslos hinunterlassen. Scheinbar ist mir das gut gelungen", sagte Kriechmayr.

Odermatt profitierte mit Startnummer drei von ausgezeichneten Sichtbedingungen bei Sonnenschein. Hernach trübte sich der Himmel zunehmend ein und verschlechterte die Bodensicht. Mayer wurde am Hausberg weit von der Ideallinie abgetragen und verspielte so nach den Rängen zwei und drei in den Abfahrten seine Chance auf den Sieg. Der Super-G-Sieger auf der Streifalm 2017 holte aber seine bereits neunte Gams, seine sechste in einem Super-G.

Kampf um die WM

Im Kampf um ein WM-Ticket haben sich Christian Walder (+0,7) als Fünfter und Stefan Babinsky (1,19) als Siebenter in die Auslage gestellt. Der Schweizer Doublegewinner Beat Feuz schied ebenso aus wie der norwegische Vorjahressieger Kjetil Jansrud. Der Franzose Nils Allegre überstand einen Sturz im oberen Bereich glimpflich. (Thomas Hirner, 25.1.2021)

Die Wertungen im alpinen Ski-Weltcup der Herren nach dem Super-G der Herren am Montag in Kitzbühel:

Gesamtwertung (nach 22 Rennen):

1. Alexis Pinturault (FRA) 800

2. Marco Odermatt (SUI) 607

3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 560

4. Marco Schwarz (AUT) 466

5. Matthias Mayer (AUT) 464

6. Filip Zubcic (CRO) 462

7. Loic Meillard (SUI) 457

8. Henrik Kristoffersen (NOR) 420

9. Vincent Kriechmayr (AUT) 391

10. Beat Feuz (SUI) 378

11. Manuel Feller (AUT) 348

12. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 308

13. Mauro Caviezel (SUI) 307

Ryan Cochran-Siegle (USA) 307

15. Linus Straßer (GER) 280

weiter:

29. Michael Matt (AUT) 169

41. Max Franz (AUT) 141

42. Otmar Striedinger (AUT) 140

43. Adrian Pertl (AUT) 139

Fabio Gstrein (AUT) 139

46. Christian Walder (AUT) 127

54. Christian Hirschbühl (AUT) 98

57. Roland Leitinger (AUT) 95

70. Daniel Hemetsberger (AUT) 57

75. Stefan Brennsteiner (AUT) 51

80. Stefan Babinsky (AUT) 40

82. Hannes Reichelt (AUT) 37

90. Daniel Danklmaier (AUT) 30

91. Dominik Raschner (AUT) 29

94. Johannes Strolz (AUT) 27

111. Marc Digruber (AUT) 15

117. Christian Borgnaes (AUT) 13

119. Christopher Neumayer (AUT) 11

121. Magnus Walch (AUT) 10

127. Raphael Haaser (AUT) 8

141. Christoph Krenn (AUT) 2

Super-G Herren (4):

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 241

2. Mauro Caviezel (SUI) 225

3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 172

4. Matthias Mayer (AUT) 160

5. Marco Odermatt (SUI) 158

6. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 140

7. Kjetil Jansrud (NOR) 140

8. Ryan Cochran-Siegle (USA) 132

9. Christian Walder (AUT) 125

10. Andreas Sander (GER) 117

11. Christof Innerhofer (ITA) 87

12. Alexis Pinturault (FRA) 80

13. Travis Ganong (USA) 76

14. Romed Baumann (GER) 75

15. Urs Kryenbühl (SUI) 67

weiter:

21. Max Franz (AUT) 50

26. Stefan Babinsky (AUT) 40

33. Hannes Reichelt (AUT) 21

36. Daniel Hemetsberger (AUT) 15

47. Christoph Krenn (AUT) 2

48. Raphael Haaser (AUT) 1

Mannschaft Herren (22):

1. Schweiz 3209

2. Österreich 3047

3. Frankreich 2302

4. Norwegen 2280

5. Deutschland 1269

6. Italien 1027

7. USA 864

8. Kroatien 508

9. Slowenien 426

10. Kanada 282

Nationencup (41):

1. Schweiz 6051

2. Österreich 5463

3. Italien 3627

4. Norwegen 3095

5. Frankreich 2779

6. USA 2124

7. Deutschland 1607

8. Slowakei 951

9. Slowenien 903

10. Kanada 674