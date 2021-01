Die Corona-Pandemie hat die Arbeitswelt im vergangenen Jahr auf den Kopf gestellt und auch die Beziehung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern beeinflusst. Der Großteil der Erwerbstätigen zeigt sich jedoch zufrieden mit dem Corona-Management seitens der Vorgesetzten.



60 Prozent der österreichischen Arbeitenden stellen ihren Arbeitgebern ein gutes oder sehr gutes Zeugnis für den Umgang mit der Krise und die damit verbundenen Maßnahmen aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des beruflichen Netzwerks Xing in Kooperation mit Forsa. Zum Jahresende 2020 wurden mehr als 2.000 Erwerbstätige befragt, darunter 1.004 Personen in Deutschland, 505 in Österreich und weitere 501 in der deutschsprachigen Schweiz.



Die Arbeitnehmer sollten auf einer Skala von 1 bis 6 die Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden, zur Erleichterung von Beruf und Familie sowie die Homeoffice Optionen bewerten. Die Ergebnisse sind branchenunabhängig. Männer zeigen sich mit 63 Prozent tendenziell zufriedener als Frauen mit 57 Prozent.

Zufriedenheit steigt mit dem Alter

Auffällig ist, dass die Zufriedenheit mit den Maßnahmen mit dem Alter zu steigen scheint: Bei den 18- bis 29-Jährigen stellen weniger als die Hälfte der Befragten (46 Prozent) ein gutes oder sehr gutes Zeugnis aus, bei der Gruppe über 50 sind es hingegen 65 Prozent.

Allerdings ist auch mehr als jeder zehnte Befragte (13 Prozent) in Österreich mit dem Corona-Management des Arbeitgebers nicht zufrieden. Bei den Jüngeren ist es sogar jeder fünfte Erwerbstätige (20 Prozent). Dieser Unzufriedenheitswert ist in Österreich im Vergleich zu Deutschland (neun Prozent) und der Schweiz (acht Prozent) am höchsten.

Die Haltung gegenüber dem Arbeitgeber hat sich durch die Pandemie und die neuen Rahmenbedingungen der Arbeitswelt kaum verändert. So geben 65 Prozent der Befragten an, dass sie mit ihrem Arbeitgeber genauso zufrieden sind wie vor der Pandemie, zehn Prozent sind sogar zufriedener als noch vor einem Jahr. (red, 26.1.2021)