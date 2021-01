Mehrere Standorte sind vom Cyberangriff betroffen. Foto: Palfinger

Beim börsennotierten Kranarmhersteller Palfinger herrscht derzeit Alarmstufe Rot. "Die Gruppe ist aktuell Ziel eines laufenden globalen Cyber-Angriffs", gab Konzernsprecher Hannes Roither am Montag bekannt. Ein Großteil der weltweiten Standorte sei davon betroffen.

"Das genaue Ausmaß und die Dauer des Angriffs, sowie dessen Folgen, sind derzeit noch nicht abschätzbar", so der Sprecher weiters. An der Lösung des Problems werde "intensiv gearbeitet".

Palfinger-Aktie im Minus

Die Palfinger AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse. Das Unternehmen beschäftigt laut eigener Website über 11.000 Mitarbeiter an 35 Standorten, das weltweite Vertriebs- und Servicenetz besteht aus über 5000 Servicestellen. In den vergangenen Jahren stellte man auch zunehmend Digitalisierung und den Einsatz neuer Technologien in den Mittelpunkt.

Ab Tag des Bekanntwerden des Cyber-Angriffs notierte die Aktie an der Wiener Börse kurz vor 14 Uhr rund vier Prozent im Minus.





(APA/stm, 25.1.2020)