Nach dem Launch am 20. Jänner wollen die Entwickler laufend neue Funktionen für das Spiel liefern, unter anderem Grafikverbesserungen

Neue Lichteffekte für "Hitman 3"-Fans. Foto: IO Interactive

Mit dem dritten Teil der Hitman-Spieleserie lieferte das dänische Entwicklerstudio IO Interactive ein überzeugendes Spielerlebnis und einen würdigen Abschluss für die Trilogie. Schon zum Launch am 20. Jänner war bekannt, dass in den kommenden Wochen weitere Inhalte, wie zum Beispiel zeitlich begrenzte Aufträge erscheinen werden. Scheinbar dürfen Spieler der Xbox Series X/S und PS5 auch grafische Verbesserungen erwarten. Denn: Hitman 3 erhält Raytracing support.

Bereits in Arbeit

Nachdem schon vor einigen Wochen bestätigt wurde, dass dieses Feature für die PC-Version erhältlich sein wird, dürften sich Konsolenspieler nun umso mehr über diese Neuigkeit freuen. In einem Interview mit dem Xbox-Blog "News Wire" bestätigen die Entwickler nämlich, dass bereits an der Funktion gearbeitet werde. "Es ist toll, dass die GPU der Series X/S Raytracing unterstützt. Wir arbeiten bereits daran, das Rendering in unserer Glacier Enginge nutzen zu können."

Spieler der neuesten Xbox-Generation sollen sich deshalb sicher sein können, dass das beliebte Grafik-Feature auf ihren Konsolen verfügbar sein wird. Die Playstation 5 wird im Zuge des Interviews nicht erwähnt. Wie "Play3" jedoch feststellt, dürfte das daran liegen, dass das Gespräch mit einem offiziellen Xbox-Blog geführt wurde. Die Konkurrenz wird demnach nicht erwähnt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch Sonys neueste Konsole das Feature erhält.

Konnte im Test überzeugen

Hitman 3 konnte im STANDARD-Test für sich begeistern. Gerade die Mischung aus altbekannten, aber spaßigen Mechanismen, dem spannenden Setting und den vielfältigen und durch die Bank gelungenen Level-Designs macht Hitman 3 zu einem großartigen Spielerlebnis und lässt auf eine Rückkehr des glatzköpfigen Auftragsmörders Agent 47 hoffen. (mick, 25.1.2021)