Verschneite Bäume, aufgenommen am Montag, 7. Dezember 2020, in Kals in Osttirol. Der Winter machte sich in Teilen Österreichs mit enormen Schnee- und Regenmengen bemerkbar. Die anhaltend starken Schneefälle sowie Sturm auf den Bergen sorgten in Osttirol für erhebliche Behinderungen und hohe Lawinengefahr.