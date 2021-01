Der Star Johnny Marco (Stephen Dorff) besucht mit seiner Tochter Cleo (Elle Fanning) eine Filmgala: "Somewhere – Verloren in Hollywood", 0.15, HR.

19.40 REPORTAGE

Re: Sibirien taut auf Steigende Temperaturen lassen den bislang gefrorenen Permafrostboden im Rekordtempo auftauen. Immer mehr Jakuten müssen ihre Häuser und Dörfer verlassen. Wie sich die Menschen auf die Veränderungen in ihrer Heimat einstellen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Afrikas wilder Westen Für die Wüstenpferde Namibias sind die erreichbaren Weidegründe oft bereits abgegrast – über lange Perioden im Jahr herrscht ein Mangel an Nahrung. So hängt das Überleben der Pferde jedes Jahr aufs Neue an einem seidenen Faden – ob die seltenen Regenfälle kommen oder nicht? Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die aktuelle Corona-Situation, Dänemark als EU-Spitzenreiter beim Impfen, das Warten auf Hilfe im Flüchtlingslager Kara Tepe auf Lesbos und die drohende Insolvenzwelle. Im Studio zu Gast ist Primarius Richard Greil von der Uni-Klinik Salzburg. Bis 22.00, ORF 2

22.00 DER EWIGE STENZ

Monaco Franze Die "italienische Angelegenheit" nimmt den Franz so her, dass das Spatzl Ruth-Maria Kubitschek den von dubioser Nachtarbeit ermüdeten Stenz zur Generalüberholung ins Krankenhaus schickt. Ein Klassiker der gepflegten bayerischen Unterhaltung. Bis 22.50, BR

22.35 IN MEMORIAM

Arik Brauer – Eine Jugend in Wien In Helene Maimanns Dokumentation erzählt der am Sonntag 92-jährig verstorbene Mitbegründer der Wiener Schule des Phantastischen Realismus von seiner Kindheit und Jugend im Wien der späten 1930er-, 1940er- und frühen 1950er-Jahre. Bis 23.25, ORF2

22.45 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovskys Büchermagazin: der Kabarettist und Krimi-Autor Leo Lukas, der Genetiker Markus Hengstschläger und die Schriftstellerin Mercedes Spannagel. Bis 23.35, ORF 3

23.25 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Vergiss nicht deinen Namen Robert Perels dramatische Geschichte zum Holocaust-Gedenktag: Beim Eisenbahntransport Richtung KZ Auschwitz entschließt sich die Mutter spontan, den Fünfjährigen im letzten Augenblick aus dem Zug zu werfen – und rettet ihm so das Leben. Bis 23.55, ORF2

23.40 SATIRE

Browser Ballett Christina Schlag und Schlecky Silberstein liefern Gags, Gags, Gags. Bis 0.10, ARD

0.15 VATER UND TOCHTER

Somewhere – Verloren in Hollywood (USA/GB/I/J 2010, Sofia Coppola) Der Hollywood-Schauspieler Johnny lebt im Hotel in Überdruss. Seine elfjährige Tochter bringt ihn näher zu sich. "Ich wollte den Kontrast zwischen dem, was authentisch ist, und dem, was oberflächlich ist, zeigen", sagte die Regisseurin. Bis 1.45, HR