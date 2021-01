Ina Loitzls "Paradoxon" im Wiener Künstlerhaus. Foto: Künstlerhaus

FOTOGRAFIE

Passanten, Flaneure und Freundinnen des ziellosen Spaziergangs aufgepasst! An den geschlossenen Kultureinrichtungen vorbeizuziehen mag zwar nostalgisch sein, kann aber auch betrüben. Anders ist es, wandert man an der Galerie Rauminhalt in der Wiener Schleifmühlgasse vorbei. Diese zeigt bis 4. 2. die Einzelschau Die Nacht war schön. Random Shots With Some Merit mit Werken des Fotografen Markus Mittringer, die durch die großzügige Fensterfront von der Straße aus zu besichtigen ist. Ein Lichtblick auf bessere Tage. (kr)

KUNST-TALK

Wegen Corona war die von der Künstlerin Ina Loitzl kuratierte Schau Waste Art im Wiener Künstlerhaus über Müll, Recycling und die Wegwerfgesellschaft kaum zu sehen. Jetzt wird sie abgebaut. Einmal noch lädt Loitzl aber zum Ersatzprogramm: einem Zoom-Talk. Am Mittwoch (19 Uhr) spricht sie mit den Künstlern Hans Glaser und Johannes Rass zu Recycling und Zero Waste in Politik, Recht und Mode (Anmeldung unter kunstvermittlung@k-haus.at). Alle bisherigen Talks sind auf der Website des Künstlerhauses online. (wurm)

LECTURE

Vorfreude auf den 1. Mai! Diese schürt die fantastische Lecture-Perfomance von Otmar Wagner, die im Lockdown 1 entstanden ist und sich der Walpurgisnacht und dem 1. Mai widmet. Meldungen aus dem Zwischenhirn: Ekstase und Arbeit, produziert mit dem Wuk, ist ein 22-Minüter, der (derzeit noch) kostenlos auf spectyou.com läuft. Der in Wien lebende Performer schwingt sich von Goethes Faust zu Marina Abramovics Fruchtbarkeitstänzen und weiter über das Maibaumaufstellen zum SPÖ-Fest auf dem Rathausplatz. Querdenken, wie es früher war! (kr, wurm, afze, 26.1.2020)