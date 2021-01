Herr Dardai kennt Berlin. Foto: EPA/ JEON

Pal Dardai wird wieder Cheftrainer des deutschen Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Der Ungar tritt die Nachfolge von Bruno Labbadia an und bekommt einen Vertrag bis Ende Juni 2022, wie die Berliner am Montagnachmittag mitteilten. Mit "Fan-Liebling" Dardai soll der Weg aus der sportlichen Krise gelingen, denn aktuell ist die Hertha nur auf Platz 14 zu finden.

Dardai war bei den Berlinern bis zu seiner Absetzung im Sommer 2019 bereits viereinhalb Jahre lang als Chefcoach verantwortlich. Zuletzt arbeitete der 44-jährige, der als Spieler selbst 14 Jahre lang das Hertha-Trikot getragen hatte, wieder in der Jugendabteilung des Clubs. "Das war sicher nicht mein Plan, dass ich nun wieder von der U16 auf die Trainerposition bei den Profis wechseln werde. Ich brauche aber auch niemandem zu erklären, was Hertha BSC für mich bedeutet. Daher war es gar keine Frage für mich, dass ich in dieser Situation aushelfe", betonte Dardai. (APA, 25.1.2021)