Jan Kemper war zuvor Finanzchef bei Zalando. Foto: Michael Sohn / AP

Die Berliner Internetbank N26 stärkt den Vorstand mit der Ernennung des früheren Zalando-Finanzchefs Jan Kemper. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die Wachstumspläne von N26 voranzutreiben", sagte Kemper am Montag, der den Job bei dem Börsenkandidaten in der zweiten Jahreshälfte antreten wird.

Große Pläne

Kemper hatte Europas größten Online-Modehändler Zalando 2014 an die Börse geführt und war von 2017 bis 2019 Finanzchef bei der Senderkette ProSiebenSat1. Zuletzt arbeitete er bei der von der Corona-Krise stark gebeutelten Reiseplattform Omio. Firmenmitgründer Maximilian Tayenthal sagte über die Berufung von Kemper: "Seine Erfahrungen in der Skalierung von Startups zu börsennotierten Unternehmen sind für unsere zukünftigen Pläne von großer Bedeutung."

Bald an der Börse?

An N26 sind unter anderen der Versicherungskonzern Allianz, der Staatsfonds GIC aus Singapur, der chinesische Internet-Riese Tencent, Earlybird und der deutsch-amerikanische Investor Peter Thiel beteiligt. Inzwischen wird das 2013 gegründete Unternehmen, das bei seinen Investoren 570 Millionen Dollar eingesammelt hat, mit 3,6 Milliarden Dollar bewertet. Im Gespräch mit Reuters hatte N26-Firmenchef und -gründer Valentin Stalf angekündigt, zum Jahresende operativ in die schwarzen Zahlen kommen zu wollen, wollte sich für einen Börsengang aber noch mehrere Jahre Zeit nehmen. Allerdings könnten das gute Klima an den Aktienmärkten und die vielen anstehenden Debüts wie beispielsweise von Auto1, die ebenfalls aus Berlin kommen, die IPO-Pläne vorantreiben. (REUTERS, 25.01.2021)