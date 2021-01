Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Im Aufsichtsrat der Österreichischen Lotterien gibt es erneut einen Chefwechsel. Luke Alvarez (53), der erst vergangene Woche Aufsichtsratspräsidenten wurde, habe sein Mandat "aus persönlichen Gründen" mit sofortiger Wirkung zurückgelegt, teilten die Lotterien am Montag mit. Bis ein neuer Vorsitzender ernannt ist, übernehme der stellvertretende Vorsitzende Robert Chvátal die Funktion.

Der "Kurier" berichtete am Montag von möglichen Unvereinbarkeitsproblemen mit Alvarez. So sei dieser seit 2018 Chairman von Bet Victor, einem Onlineanbieter von Sportwetten und Glücksspiel mit Sitz in Gibraltar und direkten Konkurrenten der Lotterien. Denn wie viele andere internationale Anbieter auch lasse Bet Victor Spieler aus Österreich problemlos auf seiner Plattform zu. Eine Lizenz zum Internetgaming haben in Österreich allerdings nur Win2day, eine Tochter der Casinos, und die Lotterien. (APA, 25.1.2021)