Was ist los mit diesem Land, wenn wichtige Institutionen krachen ?

Die "Querdenker" wollen "das System", den Staat Österreich, umstürzen? Wozu, seine Institutionen krachen ohnehin schon: Im Verfassungsschutz ignorieren sie Terroristen, ein Ex-Abteilungsleiter verhilft einem Milliardenbetrüger zur Flucht, die Polizei lässt Tausende ohne Maske und Abstand demonstrieren, Ministerinnen promovieren per Google Translate, die Justiz führt einen erbitterten internen Krieg, Bürger mit Risikoprofil telefonieren hilflos ihren Impfterminen hinterher ...

Anti – Corona Demonstration in Wien. Foto: Christian Fischer

Oder: Vor Monaten war seitens Türkis in Sachen Corona Wien-Bashing angesagt; nun poppt in den westlichen Skigebieten ein fahrlässiger Cluster nach dem anderen auf. Aber da hört man nichts vom Kanzler abwärts.

Oder: Der Corona-Leugner Sucharit Bhakdi, Hausguru von Servus TV, ruft nun, gespickt mit unterschwelligen Drohungen, zu einer "Querdenker"-Demo in Wien am 31. Jänner auf. Wenn Kanzler Kurz nicht "umkehrt", wird er "in die Geschichtsbücher als Verbrecher eingehen".

Oder: Außenminister Alexander Schallenberg hat wieder einmal den Klassiker "Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben" von 1964 gesehen und lässt einen Film produzieren, wo Wien im Atomfeuer verglüht. Wird sicher in allen heimischen Kulturinstituten der Welt gezeigt.

Was ist los mit diesem Land? Seuchen wurden im Mittelalter oft von seltsamen Zeichen und Wundern begleitet. Das muss die Erklärung sein. (Hans Rauscher, 25.1.2021)