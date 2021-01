Giorgos Chondros

631 Postings

Flüchtlingspolitik: Hilfe für den Schwarzen Hügel

Die Flüchtlinge auf den Inseln sind in den griechischen Medien kein Thema. Gestrandete wie Einheimische warten auf eine dauerhafte Lösung. Die kann nur lauten: Aufnahme in anderen Staaten – auch in Österreich