Mondlandschaft in der argentinischen Provinz Catamarca. Das weiße Gestein rührt von einem urzeitlichen Vulkanausbruch. Die Lava kam in Berührung mit Wasser, welches in einer gigantischen Explosion verdampfte und weiße Asche über die Erdoberfläche niedergehen ließ.

© Christian Dürr

