Seit einigen Tagen erobert eine neue Audio-App aus den USA auch den deutschsprachigen Raum: Clubhouse lässt die Grenze zwischen Sender und Empfänger verschwimmen. Denn jeder und jede kann in die Diskussion einsteigen und zum Co-Moderator oder zur Expertin werden.

Der aktuelle Hype bietet den Usern die Möglichkeit, an hochkarätigen Expertenrunden teilzunehmen und sich selbst samt ihrem Wissen zu präsentieren. Besonders wichtig ist hier, die Zuhörenden mit einer gelungenen Moderation und spannenden Talks im Raum zu halten. Damit das gelingt, braucht es rhetorisches Rüstzeug.



1. Die eigene Sprache



Es ist immer schwieriger, sich Reden schreiben zu lassen. Fremde Formulierungen klingen selten authentisch. Deswegen ist es sinnvoll, sich ein Brainscript anzufertigen und Stichworte in der eigenen Erzählsprache zu machen. Vor allem bei den kurzen Vorstellungsrunden muss die Einführung sitzen. Auch in der reinen Audio-App gibt es keine zweite Chance für den ersten Eindruck.

2. Mut zur Vereinfachung



Oft passiert der Fehler, dass Moderationen zu detailverliebt, verschachtelt und zu wenig knackig sind. Dem Publikum fällt es dann schwer, aktiv zuzuhören, und es verlässt im schlechtesten Fall vorzeitig die Diskussion. Wird das Wichtige an den Satzanfang gestellt, weckt man die Aufmerksamkeit der Zuhörenden und entgeht der Gefahr, sie zu verlieren.

3. Lesen, sprechen, hören



Übung macht den Meister! Eine gute Übung ist, sich im Internet ein Medienportal zu suchen und kleine Anmoderationen von Inhalten zu proben. Zur Abwechslung die Zusammenfassung eines Artikels in nur sieben Sätzen trainieren. Das Gehirn lernt schnell, inhaltlich zu vergrößern und geistig zu positionieren. Pointierte Zusammenfassungen vermitteln Kompetenz und stärken die Expertenrolle in der Diskussion.

4. Kurze Anfangsmoderation



Die Begrüßung (Intro) und die Verabschiedung (Outro) sind das A und O und müssen in sämtlichen Situationen sitzen. Ob im Gehen, Stehen oder beim "Talk unterwegs". Gerade bei Clubhouse kommt es darauf an, auch während des Lockdown-Spaziergangs schnell in eine Diskussion einzusteigen und die richtigen Worte zu finden.

5. Zahlen, Daten und Fakten in Bilder umwandeln



Wer durch Statistiken oder harte Fakten moderiert, sollte sich vorher alle Inhalte genau angesehen haben. Clubhouse bietet keine visuelle Unterstützung durch Charts oder Multimedia-Content. Sperrige Inhalte müssen sprachlich prägnant und bildhaft rübergebracht werden. Eine vorbereitete Statistik wird besser in anregende Storytelling-Elemente umgewandelt und damit leichter verständlich. Es empfiehlt sich, mehr zu wissen, als gesagt wird, um noch Munition für die Beantwortung auftretender Fragen im rhetorischen Köcher zu haben.

6. Mit Telepromter üben



Authentische Erlebniskommunikation ist für die Sichtbarkeit von Unternehmen wichtig. Ein Teleprompter ist nur dann nützlich, wenn man die richtige Autocue-App für sich gefunden hat. Wichtig ist hier, den Text vorher durchzulesen und zu kontrollieren, ob Schriftgröße und Tempo des Teleprompters richtig eingestellt sind. Bei Clubhouse können sie optimal am zweiten Bildschirm genutzt werden, weil die App ausschließlich auf iOS läuft.

7. Den Text strukturieren



Unterteilt man den Text in übersichtliche Absätze und ergänzt Zitate mit Stichworten, dann kann man lesen und dazu frei formulieren. Schwierige Sätze, zusammengesetzte Hauptwörter und komplizierte Passagen sollten stets zerteilt werden. Das Pausenmanagement und die Sinnbetonungen sind schon bei der Vorbereitung mitzudenken. Eine Hilfe für sprachlich herausfordernde Redesituationen ist die 3L-Methode: laut, logisch und langsam sprechen! Bei Clubhouse kann es immer wieder zu kleinen Aussetzern durch Übertragungsprobleme kommen. "Speed kills" gilt hier umso mehr, weil man davon ausgehen muss, dass die Tonqualität nicht so gut wie im Studio ist.

8. Inhalte improvisiert ergänzen



Beides ist wichtig: die Dramaturgie und das Zeitmanagement im Überblick zu behalten und dazwischen frei zu formulieren. Es ist gut, wenn das Thema durch Beispiele ergänzt wird, die nicht durchwegs ausformuliert sind. Das zwingt zum freien Reden, denn eine Moderation ist keine Lesung. Die fehlende visuelle Komponente macht es besonders wichtig, trockene Inhalte durch Vergleiche zu ergänzen und mit Emotionen aufzuwerten.

9. Die Teilnehmenden anlächeln



Bei Clubhouse gibt es zwar keine Zuseher, doch auch hier kann geübt werden. Es geht nicht nur darum, fehlerlos durch die Moderation zu kommen: Zwischen den Zeilen gilt es, Emotionen zu vermitteln. Gute Hosts werden daran gemessen, ob sie andere Menschen erreichen, berühren, informieren oder begeistern. Ein Lächeln ist immer hörbar! Es wird nicht zum Selbstzweck moderiert, das Publikum sollte stets ins Zentrum der Moderation gestellt werden. Die Talks auf Clubhouse haben neben der reinen Informationen vor allem informellen Fun-Charakter. (Tatjana Lackner, 26.1.2021)