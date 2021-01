Joe Biden will die US-Fahrzeugflotte elektrifizieren, nur ein exakter Plan existiert, für den Moment, noch nicht. Foto: AFP

Eine der ersten Amtshandlungen des 46. US-Präsidenten Joe Biden war es wieder dem Pariser Klimaabkommen beizutreten. Die USA sollen nachhaltiger in den vier Jahren des ehemaligen Vize-Präsidenten unter Barack Obama werden. Dazu soll auch die komplette US-Bundesfahrzeugflotte durch in den USA hergestellte Elektrofahrzeuge ersetzt werden.

Die USA sollen grüner werden



Die USA besitzen eine beachtliche Anzahl an Fahrzeugen im Bundesdienst. Nach Angaben der General Services Administration beläuft sich die Zahl derzeit auf 645.000. Darunter sind 51.000 im Department of Homeland Security, 47.000 beim Justizministerium und 31.000 im Innenministerium. Der zivile Bereich kommt zusammen auf rund 246.000 Fahrzeuge, der militärische auf 173.000. Dazu kommen 226.000 Autos der US-Post. Biden versprach schon während seines Wahlkampfes E-Autos aus amerikanischer Produktion zu forcieren.

Doch genaue Informationen über den Wandel von Autos mit fossilen Brennstoffen zu E-Autos sind noch nicht bekannt. Ebenso existiert kein Zeitplan wie Biden vorgehen will. Außerdem scheint es fraglich zu sein, ob der Austausch gleich ein harter sein wird, oder ob sich die Biden-Administration dafür entscheidet, die Fahrzeuge nach und nach auszutauschen.

Ausschreibung bei der Post

Eine Ausschreibung läuft beispielsweise bei der US-Post. Deren Paketauslieferungsfahrzeug der Grumman LLV aus den späten 1980er Jahren scheint so langsam in die Jahre gekommen zu sein. Mit einem Verbrauch von 14 Liter Benzin auf 100 Kilometer macht er an der Umwelt ebenfalls keinen nachhaltigen Dienst. Die Ausschreibungsverfahren sind jedoch mehrmals verschoben worden und der Nachfolger wird noch immer gesucht. ‘Zusätzlich stellt sich die Frage welche US-amerikanischen Autohersteller infrage kommen, für die anstehende Elektrifizierung der Fahrzeugflotte.

Der Grumman LLV soll einen Nachfolger erhalten. Foto: Wikipedia

Nachdem unter Biden aus "America First" zu "Buy America" geworden ist. Tesla scheint einerseits nicht die Ressourcen zu haben um eine solche Vielzahl an Autos herzustellen und andererseits wird wohl auch der Preis der Fahrzeuge abschreckend wirken. Ford und GM verfügen derzeit möglicherweise nicht über ein genügend großes Angebot an Elektrofahrzeugen, jedoch investieren beide Firmen intensiv in die Elektrofahrzeug-Sparte. Ein weiterer potenzieller Kandidat wäre Workhorse. Das in Ohio beheimatete Unternehmen übernahm 2019 eine Fabrik von General Motor, um dort einen E-Lieferwagen zu produzieren. Der Konzern stieg auch in die Ausschreibung ein, doch diese geriet dann ins Stocken.

Bidens ehrgeizige Ziele sind jedoch nicht nur in der Mobilität zu finden. Denn auch in die Forschung, Infrastruktur, Batterietechnik will der 46. US-Präsident investieren. Damit würde er die größte Beschaffung seit dem Zweiten Weltkrieg auslösen, meint heise.de (fpz, 27.01.2021)