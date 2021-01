Frisch duftend, in knuspriger Panier und mit einem guten Salat als Beilage – so kennt man das in österreichischen Lokalen wohl am häufigsten bestellte Fleischgericht, das Schnitzel. Und kaum wo schmeckt es so gut wie im Gasthaus. Denn wer selbst Schnitzel macht, weiß, wie aufwendig und geruchsintensiv das Prozedere in der eigenen Küche sein kann. Mit einem manchmal wenig zufriedenstellenden Ergebnis – es sei denn, man ist Profi im Schnitzelbacken.

Selber panieren oder bestellen – wie kommen Sie zu Ihrem Schnitzel? Foto: dulezidar Getty Images/iStockphoto

Schnitzel to go

Hat man aber keine Lust, selbst zu kochen, bleibt einem momentan nur die Bestell- oder Abholvariante. Viele Gasthäuser bieten diesen Service seit der Schließung im November oder bereits seit dem ersten Lockdown an. Dieser User weiß, wo es schmeckt:

Für andere wiederum ist es schwer vorstellbar, dass zugestellte Schnitzel ihre Knusprigkeit behalten:

Welche Lokale mit Take-away-Schnitzel im Angebot können Sie empfehlen?

Bevorzugen Sie die Abholung vor Ort, oder haben Sie gute Erfahrungen mit Lieferdiensten gemacht? Oder bereiten Sie Schnitzel lieber selbst zu? Teilen Sie Ihre Tipps im Forum! (mawa, 29.1.2021)