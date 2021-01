Ewiges Grummeln macht nicht glücklich. Foto: getttyimages/istockfoto/SIphotography

Vergessen können ist etwas Schönes. Wie viel leichter ginge man durchs Leben, befreit vom Gedanken an verletzte Gefühle, Groll und erlittenes Unrecht. Noch besser wäre es sogar, wenn man es schafft, zu vergeben und zu vergessen. Ein Strich drunter, das Leben geht weiter. Warum sollte man sich auch mit Dingen aufhalten, die einen bisweilen nachts nicht schlafen lassen und auch lange nach dem Vorfall noch in der Lage sind, die Wut im Bauch zu aktivieren?

Keine Frage, es spricht einfach alles dagegen, ein nachtragender Mensch zu sein. Keiner hat etwas davon, am wenigsten man selbst. Das Leben ist zu kurz, um ewig an negativen Erinnerungen und Kränkungen festzuhalten. Und doch ist es oft einfacher gesagt als getan – selbst wenn man es eigentlich will. Und so nagt die Gemeinheit, die einem der beste Freund letztens im Streit an den Kopf geworfen hat, weiter an einem – auch wenn der sich vielleicht bereits dafür entschuldigt hat. Loslassen ist gar nicht so leicht.

Sind Sie nachtragend?

Was können Sie nicht verzeihen? Wie wirkt sich dieser Charakterzug auf Ihr Leben – und Ihre Stimmung – aus? Und wie haben Sie es schließlich doch noch geschafft, die negativen Gefühle hinter sich zu lassen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 27.1.2021)