"Subnautica: Below Zero" ist eines von vielen spannenden Early-Access-Games 2021.

Foto: Unknown Worlds

Die einen hassen sie, die anderen schwören drauf: Early Access lässt kaum jemanden kalt. Längst zählen Indie-Spiele im halbfertigen Zustand zu den großen Publikumsmagneten auf Steam, und auch wenn manche Spieler und Spielerinnen nicht müde werden, ihre Abneigung gegen das Entwicklungsmodell kundzutun: Sowohl für Studios als auch für das Publikum überwiegen die Vorteile. Immerhin hat auch einer der gelungensten Indie-Releases des letzten Jahres, das großartige und vielfach prämierte Rogue-lite Hades, eine robuste Early-Access-Phase hinter sich – und Publikumsmagneten wie das ebenso im EA erschienene Baldur’s Gate 3 machen jetzt schon viel Spaß.

Seit dem letzten Rundgang über die spannendsten Games-Baustellen sind schon wieder einige Monate vergangen, hier sind die nächsten vielversprechenden Titel im Early Access.

Binary Haze Interactive CH

Ender Lilies: Quietus of the Knights

Website (Windows, EA 19,99 Euro)

Brandneu im Early Access ist das Souls-like Ender Lilies: Im hübsch düsteren Anime-Look kämpft sich ein elfengleiches Mädchen dank des Geists eines Kriegers durch ein harsches Metroidvania. Der moderne Indie-Klassiker Hollow Knight ist ebenso als Vorbild auszumachen wie Bloodstained. Freunde dieser Spiele werden auch in der Welt von Ender Lilies stundenlang versinken, aktuell sind drei von acht geplanten großen Spielteilen bereits fertiggestellt.

ROCKFISH Games

Everspace 2

Website (Windows, EA 37,99 Euro)

Der EA-Release des deutschen Weltraum-Shooters Everspace 2 war eine der positiven Überraschungen des blutjungen Spielejahres – der STANDARD hat schon einen näheren Blick riskiert. Rasante Action, solider Rollenspielkern als Grundmotivation und ein erfahrenes Entwicklerteam, das bis zum Release von Star Citizen vermutlich noch souverän zwei, drei Weltraum-Sagas raushauen wird: Wer gern im bunten All unterwegs ist, hat seit Freelancer kaum bessere unendliche Weiten zu Gesicht bekommen.

IGN

Phasmophobia

Website (Windows, 11,59 Euro)

Dieses Spiel ist ein Phänomen: Das Four-Player-Koop-Horrorspiel hat seit Herbst schon für Millionen Schreckmomente gesorgt und lässt sich am knackigsten als "Paranormal Activity – The Game" beschreiben. Die gruselige Geisterjagd sorgt nicht nur als Streamingprogramm für Gänsehaut, sondern ist neben Among Us so etwas wie eines der inoffiziellen Spiele des vergangenen Jahres. 2021 soll der finale Release mehr Inhalt nachreichen.

Hell Let Loose

Hell Let Loose

Website (Windows, EA 29,99 Euro)

Multiplayer-Shooter zum Zweiten Weltkrieg gibt es so einige, Hell Let Loose mausert sich seit einiger Zeit zum Geheimtipp für alle, die Wert auf Teamwork und Realismus legen, ohne auf Bombast und Adrenalin verzichten zu wollen. Die riesigen Maps berühmter Schauplätze der Westfront bieten Platz für Schlachten mit insgesamt 100 Mitspielern, wer hier überleben will, muss kommunizieren. Nicht nur für Fans des – ebenfalls im Early Access zur Perle gereiften – Multiplayer-Shooters Squad eine Empfehlung wert.

GameTrailers

Subnautica: Below Zero

Website (Windows, Mac, EA 29,99 Euro)

Wenn es ein Argument für Early Access gibt, dann Subnautica: Das Open-World-Sandbox-Survivalspiel, das einen Alienozean zur Heimat von über fünf Millionen begeisterten Spieler gemacht hat, hat sich schon als unfertiges Spiel als Hit erwiesen. Der Nachfolger entführt ebenfalls schon im Early Access in eine neue Welt, diesmal wird’s frostig. Das Rad wird hier nicht neu erfunden – nicht nur für Fans des ersten Teils ist das eine gute Nachricht.

IGN

Medieval Dynasty

Website (Windows, EA 24,99 Euro)

Diese Mischung aus Rollenspiel, Aufbau- und Lebenssimulation und Survival-Sandbox ist ein Geheimtipp für Mittelalterfans und schon im Early Access eine umfangreiche Angelegenheit. Wie in Animal Crossing und Co hegt und pflegt man Heim und Herd, darf aber auch zu Quests ausrücken und sich bis zur Gründung einer mächtigen Dynastie hocharbeiten. Achtung: Mit Zeitverlust ist zu rechnen.

EurogamerGermany

Gloomhaven

Website (Windows, EA 24,99 Euro)

Anspruchsvollen Brettspiel-Auskennern gilt Gloomhaven als eines der besten physischen Spiele aller Zeiten, skeptische Einsteiger werden nicht selten vom happigen Preis von weit über 100 Euro für die Riesenbox samt Spielmaterialien abgehalten – und in Corona-Zeiten ist es mit geselligen Brettspielabenden sowieso nicht weit her. Eine günstige Alternative ist die Early-Access-Version des Kultspiels – und die hat den Vorteil, dass man alternativ zum Online-Koop auch allein in die Dungeons aufbrechen darf.

NeocoreGames

King Arthur: A Knight’s Tale

Website (Windows, EA, 29,99 Euro)

Rundenbasierte Taktik wie in XCOM trifft auf das Global- und Partymanagement von Darkest Dungeon, und das alles in einer detailliert gestalteten Dark-Fantasy-Variante der Artus-Sage – das ganz frisch im Early Access gestartete King Arthur: A Knight’s Tale punktet mit einem vielversprechenden Mix. Eine erste Sichtung legt allerdings nahe, dass diese Early-Access-Baustelle aber im Moment nur von den allerhärtesten Rittern betreten werden sollte: Der unbarmherzige Permadeath schreit nach Abmilderung und ist ein sicherer Kandidat für rasche Entschärfung im ersten Patch.

Obsidian Entertainment

Grounded

Website (Windows, Xbox One, Series X, EA, 29,99 Euro)

Auf Ameisengröße geschrumpft wird der Garten hinterm Haus zum gefährlichen Dschungel – in der Survival-Sandbox Grounded kämpft man mit erfrischend viel Humor gemeinsam im Vierer-Koop oder solo gegen Insekten und andere Riesengefahren. Achtung: Mit Bugs ist zu rechnen. Und noch eine Warnung: Obwohl Grounded schon jetzt vor allem im Koop sehr vielversprechend ist, sorgt die vor kurzem hinzugekommene Notwendigkeit, dafür einen Xbox-Live-Account anlegen zu müssen, bei manchen Spielern und Spielerinnen für Verstimmung.

Gamera Game

Dyson Sphere Program

Website (Windows, EA, 16,79 Euro)

Fans der ebenfalls im Early Access zum Kult herangewachsenen Spiele Factorio und Satisfactory, aufgepasst: Mit dem ganz frisch veröffentlichten und sofort auf Steam rasend erfolgreichen Dyson Sphere Program kommt faszinierender Nachschub in Sachen SF-Aufbau-Strategie. Der Erstling eines fünfköpfigen chinesischen Indie-Studios erstürmte binnen weniger Tage die Steam-Charts und wird für viele, viele durchwachte Nächte sorgen. (Rainer Sigl, 30.1.2021)