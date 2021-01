Für Österreicher ist die Einreise auf den Seychellen erlaubt. Leichter geht's mit einem entsprechenden Impfnachweis. Foto: imago stock&people

Viele Reisehungrige treibt momentan die Frage um: Wird es, wenn ich einmal geimpft bin, wieder möglich sein, einigermaßen frei zu reisen? Auf europäischer Ebene wird zumindest bereits darüber nachgedacht, einen entsprechenden EU-weit gültigen Impfpass auf den Weg zu bringen. Über einen solchen wird momentan verhandelt – fix ist allerdings noch nichts. Und schon gar nicht abzusehen ist momentan, wann wirklich ein Großteil der österreichischen Bevölkerung durchgeimpft sein wird.

Tatsächlich gibt es bereits einige Länder, die Geimpften die Einreise erlauben – dennoch rät das Außenministerium prinzipiell von Reisen ab.

Island

Island ist eines der wenigen Länder, wo eine Einreise möglich ist. Wer einreisen will, muss einen PCR-Test machen und sich dann für fünf bis sechs Tage in Quarantäne begeben. Dann entscheidet ein weiterer Test, ob die Isolation weitergeht. Das gilt jedoch nicht für Reisende, die nachweislich bereits von einer Covid-19-Infektion genesen sind oder sich bereits gegen Corona haben impfen lassen.

Wer die Viruserkrankung bereits hatte, kann das mit einem mehr als 14 Tage alten positiven PCR-Test oder einem Antikörpertest nachweisen. (Mehr Infos hier.) Bereits Geimpfte brauchen ein Impfzertifikat. Das muss neben Informationen wie Name, Daten oder Impfstoff auch in mindestens einer dieser Sprachen vorliegen: Isländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Englisch oder Französisch (weitere Infos hier.) Es gilt zusätzlich die Pflicht, sich vor der Einreise online zu registrieren. Das Außenministerium rät von nicht notwendigen Reisen ab.

Moldau

Eine ähnliche Regelung gilt nun auch für die Republik Moldau. Das zwischen der Ukraine und Rumänien gelegene Land führt eine seit Monaten immer kürzer werdende Liste von Ländern, aus denen die Einreise generell verboten ist. Österreich wurde per 4. Jänner als "grünes Gebiet" eingestuft, somit ist die Einreise für Österreicher erlaubt. Personen, die gegen Covid-19 geimpft sind und über ein offizielles Zertifikat verfügen, müssen bei Einreise in die Republik Moldau nicht in Quarantäne, egal aus welchem Land sie einreisen, heißt es dazu auf der Seite des Außenministeriums.

Seychellen

Auch auf die Seychellen dürfen Österreicher reisen. Denn Österreich steht auf der Liste jener Länder, von denen aus eine Einreise erlaubt ist – siehe hier. Was die Impfung angeht, gilt: Die Impfung muss vollständig sein (also aus zwei Impfdosen bestehen), und es müssen mindestens zwei Wochen seit dem Impftermin vergangen sein. Nachzulesen hier. Neben diesem Nachweis müssen Reisende einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Kinder benötigen keine Impfung.

Erwachsene, die nicht geimpft sind, müssen einen negativen Test vorlegen und sich nach der Einreise in eine zehntägige Quarantäne begeben. Am sechsten Tag folgt eine zweiter Corona-Test. Alle Reisenden müssen sich zwecks Einreisegenehmigung auf einer Website registrieren. Erst nach Erhalt der Genehmigung ist eine Einreise möglich. Die Seychellen gehören wegen ihrer hohen Inzidenz zu den Risikogebieten. Über die Einreisebestimmungen für geimpfte Personen findet sich auf der Website des Außenministeriums (Stand 26.1.2021, 13.30 Uhr) noch kein Hinweis. (max, 26.1.2021)