"Torrent Fals" liegt in Santa Maria del Cami, einem Örtchen knapp 20 Minuten mit dem Auto von Palma entfernt. Das Haus an sich ist umringt von Weinbergen, einen Pool gibt es übrigens auch. Also, wer Lust und einen entsprechenden Geldbeutel hat, darf bei der Online-Auktion vom 25. Februar bis zum 3. März mitmachen. (poll, 29.1.2021)

