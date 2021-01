8,5 Prozent des BIP kosten die Wirtschaftshilfen den Steuerzahler, mehr als in jedem anderen EU-Land. Gelder für Kurzarbeit werden auf sieben Milliarden Euro aufgestockt

Viele Betriebe haben derzeit geschlossen oder leiden unter den Corona-Einschränkungen. Der Ausfallbonus soll ihnen helfen. Foto: APA/Hochmuth

Wien – Österreichs Regierung sieht sich als Spitzenreiter bei den Corona-Hilfen. Das betonte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Die 31 Milliarden Euro an fixen Zusagen machen mehr aus, als andere EU-Länder zur Krisenbewältigung ausgegeben haben. Was unterm Strich tatsächlich ausgezahlt wird, lässt sich derzeit nicht sagen. Laut dem Institut für Höhere Studien hat Österreich mittlerweile 8,5 Prozent der Wirtschaftsleistung für Hilfen aufgebracht, im EU-Durchschnitt sind es rund vier Prozent.

In diesem Sinne wurde das Budget 2021 für die Kurzarbeit von fünf auf sieben Milliarden Euro aufgestockt. Bisher wurden 10,4 Milliarden Euro für Kurzarbeit genehmigt, aber aktuell nur 5,8 Milliarden Euro ausgezahlt – wobei für 2020 noch rund 400 bis 500 Millionen Euro ausbezahlt werden, wie AMS-Chef Johannes Kopf bestätigt. Ausfallstunden in Höhe von rund vier Milliarden Euro wurden von den Unternehmen letztlich (noch) nicht beansprucht, weil im Vorjahr mehr Arbeit anfiel als gedacht.

Sicherung von Arbeitsplätzen

Die Kurzarbeit sei zwar teuer, aber das beste Instrument, den Arbeitsmarkt durch die Krise zu bringen, argumentierte Arbeitsminister Martin Kocher. Mit der Maßnahme seien über eine Million Arbeitsplätze gesichert worden. Derzeit sind 458.993 Personen in Kurzarbeit – das sind um 18.600 Personen mehr als in der Vorwoche.

Die Anmeldungen haben sich seit dem vergangenen Frühjahr deutlich verlagert: Anfangs waren in der Industrie mit über 300.000 die meisten Personen in Kurzarbeit. Derzeit liegen der Handel abseits des täglichen Bedarfs mit rund 125.000 und der Tourismus mit 110.000 Personen voran. Außerdem sind insgesamt 534.256 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet oder befinden sich in Schulung. Das sind um 113.000 Arbeitslose mehr als im Vorjahr.

Wie es nach Ende März mit der Kurzarbeit weitergehen wird, konnte Kocher noch nicht sagen. Mitte oder spätestens Ende Februar werde man Details verkünden. Bevor Kocher an die Spitze des Arbeitsministeriums berufen wurde, hatte er als IHS-Chef stets betont, dass die Kurzarbeit auch alte Strukturen konserviere, die einen gesunden Wettbewerb hemmen würden. Darum sei eine Exit-Strategie notwendig. Angesichts des andauernden Lockdowns und der Ungewissheit über den weiteren Verlauf der Pandemie dürfte ein Ausstieg aus den Hilfen nicht unmittelbar bevorstehen.

Der Arbeitsminister erinnert außerdem daran, dass Unternehmen 60 Prozent der Kosten ersetzt bekommen, wenn sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifizieren lassen.

Ausfallbonus startklar

Unternehmen stehen unterschiedliche Hilfsgelder zur Verfügung – je nachdem, wie stark sie von den Corona-Sperren betroffen sind. Über den Umsatzersatz seien insgesamt 2,8 Milliarden Euro an 195.000 Unternehmen ausgezahlt worden, hieß es aus dem Finanzministerium. Aktuell finalisiere man den Umsatzersatz für die im November und Dezember vom Lockdown indirekt betroffenen Unternehmen. Diese Hilfe sollen Betroffene noch im Jänner beantragen können. Ab 16. Februar wird dann der Ausfallbonus in Höhe von 30 Prozent des jeweiligen Vorjahresumsatzes beantragbar sein. Die Leistung ist mit 60.000 Euro gedeckelt. Alle schwer getroffenen Unternehmen, egal ob direkt oder indirekt betroffen, sollen über Finanz-Online einen Antrag stellen können.

Dem Vernehmen nach gibt es folgende Überlegung hinter den mehrstufigen Hilfsgeldern: Ob ein Unternehmen indirekt von den Corona-Sperren betroffen ist – etwa ein Bäcker, der auch für Hotels Semmeln liefert und noch dazu ein nunmehr gesperrtes Café betreibt –, sei nicht auf die Schnelle zu klären. Darum soll der Ausfallbonus von jedem Betrieb beantragt werden können – abgerechnet wird dann bis Jahresende. Sollte sich herausstellen, dass ein Unternehmen zu Unrecht den Ausfallbonus bezogen hat, muss es das Geld an die Finanz retournieren – ohne Strafe.

Neuer Krisenmonitor

Um die Entwicklung der heimischen Wirtschaft zeitnah im Blick zu behalten, beauftragte die Regierung das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo), seinen Konjunkturmotor zu erweitern. Dieser Echtzeitindikator zeigt, dass die heimische Wirtschaft im aktuellen Lockdown etwa elf Prozent unter dem Vorjahresniveau liegt. Wiederum ist dafür der Rückgang des privaten Konsums hauptverantwortlich. In den kommenden Wochen werde der Indikator erweitert, um einzelne Sektoren näher zu beleuchten, heißt es aus dem Finanzministerium.

Mehr Zeit für Investitionen

Egal ob eine neue Maschine, Fabrik oder Softwarelösung: Unternehmen, die in ihre Produktivität investieren, können sich vom Staat dabei fördern lassen. Rund 85.000 Anträge seien für die Investitionsprämie bisher gestellt worden, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). All diese Projekte hätten Investitionen im Wert von 30 Milliarden Euro angestoßen.

Wie berichtet, sollen Unternehmen etwas mehr Zeit für geförderte Projekte bekommen. Zwar muss die Prämie bis zum 28. Februar beim AWS eingebracht werden, aber um erste Umsetzungsschritte vorzuweisen, bleibt den Betrieben Zeit bis Ende Mai. Dabei kann es sich um einen Bauauftrag, eine Bestellung oder Ähnliches handeln, Hauptsache, eine erste Maßnahme sei gesetzt worden, betont Schramböck. (slp, 26.1.2021)