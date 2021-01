ÖFB-Teamspieler hätte zwar Anfragen von Clubs "aus allen europäischen Topligen" vorliegen, denkt aber nicht an einen Wechsel

Zieht China vor: Marko Arnautovic.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Shanghai – Marko Arnautovic bleibt laut seinem Manager und Bruder Danijel Arnautovic in China. Obwohl Anfragen von Clubs "aus allen europäischen Topligen" für den ÖFB-Teamspieler eingetrudelt seien, habe Marko kein Interesse an einem Transfer, erklärte der Berater in der "Kleinen Zeitung" (Dienstag). Auch eine Vertragsauflösung seitens seines Clubs Shanghai Port FC wegen angeblich zu hoher Personalkosten sei "für die Chinesen keine Option".

Die medial kolportierte Bestrebungen des FC Bologna an einem Transfer von Arnautovic sind demnach vergebliche Mühe. Die Meisterschaft in China soll nicht vor März beginnen, der genaue Zeitpunkt ist noch offen. (APA, 26.1.2021)