Das gilt gerade und auch für, aber noch mehr mit Sport. Beim Laufen sowieso. Dass es eine Binsenweisheit ist, ist mir auch bewusst. Aber wenn es eh so klar ist: Wieso kommt die Statement-Frage dann so oft? Wieso gewinnt der "Mann mit dem Hammer" (oder Säbel) so oft dann doch? Zuletzt, letzte Woche, kam dieses Lamento von einer der Damen einer Firmenlaufgruppe, die ich (wenn nicht gerade Dauerlockdown ist) mitbetreue: Ihr fehle die Gruppe, schrieb sie. Und damit jeder Ansporn, sich zu bewegen. Weil: Wofür? Für wen? Mit welchem Ziel? Sie habe doch eigentlich für den Frauenlauf, ihren ersten 10er, … und so weiter.

Ich verstehe das. Sehr gut sogar. Und schickte der Frau ein paar Links. Den des Eisbärlauf-Cups (ja, auch wenn der erste Lauf der Serie schon vorbei ist), den des Wings for Life Run – und den des Tel-Aviv-Marathons.