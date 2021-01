Krankenhäuser im Visier von Randalierern in den Niederlanden, Frankreich vs. Identitäre sowie USA vs. Proud Boys. Extreme dominieren heute den Politik-Überblick.

*International*

"Sperrstundenkrawalle" schrecken die Niederlande auf.

Italiens Premier Conte reichte Rücktritt ein.

Frankreich prüft Verbot der "Génération identitaire".

Kanadas Parlament fordert Einstufung von Proud Boys als Terrorgruppe.

Streit zwischen USA und China könnte sich an Taiwan entzünden.

Anklage gegen Trump im US-Senat verlesen.

Neid und Rassismus gegenüber Australiens "weißen" Aborigines.

*Inland*

Mikl-Leitner privatisiert Dienstwohnungen, SPÖ fühlt sich an Buwog erinnert.

Ein Jahr Ausnahmezustand an der Uni: Stimmen aus dem Forum.

Voreiliger Vorwahlkampf in Burgenlands Kommunen.

Kärntner Rechnungshof fordert weiter Errichtung von Bildungszentren.

Mehr als 400.000 Unterschriften für Tierschutz-Volksbegehren.

Corona-Liveticker: 1.417 Neuinfektionen, 43 Prozent der Corona-Todesfälle in Alters- und Pflegeheimen.