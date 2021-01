Eigene Version für den japanischen Markt angekündigt. Das Sammlerstück wird wohl nicht in Europa erscheinen

Die Sonderedition bietet sehr viel Inhalt, der Preis ist dennoch sehr hoch ausgefallen.

Foto: Capcom

Am 8. Mai wird das Horror-Spiel Resident Evil Village für Playstation und Xbox erscheinen. Der mittlerweile achte Teil der Serie wurde jetzt in einer Collector's Edition für den japanischen Markt angekündigt. Der stolze Preis: 1.500 Euro.

Der Online-Shop e-capcom.com führt die Edition für Playstation 4 und Playstation 5. Foto: e-capcom.com

Sonderauflage

Die Sonderauflage enthält neben dem Chester-Mantel von Chris Redfield, den er im Spiel tragen wird, "Equipment Miniatures" im Maßstab 1:6. Dieses Set enthält Waffen und Gegenständen aus dem Spiel, die in einer kofferähnlichen Box enthalten sind. Ein hochwertiges Buch mit dem Namen "Village of Shadows" zeigt Settings des Spiels in Bildern. Ebenfalls enthalten ist eine Chris Redfield Statue, die immerhin 315 mm hoch ist. Dinge wie Poster, Steelbook und das Spiel selbst, müssen da kaum noch erwähnt werden.



Digital gibt es den DLC "Trauma Pack" oben drauf, der unter anderem die Samurai Edge Pistole, einen Bildschirmfilter und den höchsten Schwierigkeitsgrad "Village of Shadows" beinhaltet.

Der Trailer zum Multiplayer-Bonus "Re:Verse" gibt einen guten Eindruck, was den Spieler erwartet. Resident Evil

Resident Evil 8

Im Shop gibt es die Sonderedition nur für Playstation 4 und Playstation 5 vorzubestellen, das Spiel selbst erscheint allerdings auch für die Xbox One und Xbox Series X/S. Resident Evil Village ist auch das Multiplayer-Spiel Re:Verse beigelegt, bei dem sich bis zu sechs Spieler miteinander duellieren können.



Sondereditionen

Gerade in Zeiten, in denen der Kauf von Spielen immer mehr digital stattfindet, entscheiden sich Game-Enthusiasten und Sammler immer öfter für Sondereditionen, die neben dem Spiel noch besondere Gegenstände beilegen. Meist sind es Figuren oder Waffen, aber manchmal sind die Marketing-Abteilungen besonders kreativ. So lag dem letzten Resident Evil 7 (2017) etwa ein Haus-Bausatz bei, Batman Arkham Asylum (2009) ein Batarang und Tron Evolution (2010) das aus dem Film bekannte Tron-Bike.

Eine geschmacklose Idee, einen verstümmelten Körper dem Spiel beizulegen. Foto: Deep Silver

Den Vogel abgeschossen haben allerdings die Verantwortlichen von Dead Island Riptide (2013). Sie legten ihrem Spiel einen verstümmelten Körper bei. (aam, 26.1.2021)