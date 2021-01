Julian H. ist der Mann hinter dem Ibiza-Video. Er sitzt in Berlin in Haft, ihm werden Drogenhandel und Epressung vorgeworfen. Der Privatdetektiv hat STANDARD-Redakteur Fabian Schmid aus dem Gefängnis heraus ein Interview gegeben. Wie Julian H die ehemaligen FPÖ-Spitzen Strache und Gudenus in die Falle lockte, was ÖVP-Kreise über das Video wussten und welche brisanten Details bisher nicht ans Tageslicht kamen, hören Sie in der heutigen Folge von Thema des Tages. (red, 27.1.2021)

