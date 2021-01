19.40 REPORTAGE

Re: Flucht aus Hongkong Vier Menschen kämpfen vom Londoner Exil aus für die Demokratie in ihrer alten Heimat und um ein neues Leben in Großbritannien: der Jungpolitiker Nathan Law, der Immobiliensachverständige Finn Lau, der Ex-Konsulatsmitarbeiter Simon Cheng und der Fotograf Jim Wong. Bis 20.15, Arte

20.15 ABSCHIED

Ruhe! Hier stirbt Lothar (D 2021, Hermine Huntgeburth) Der Einzelgänger Lothar Kellermann (Jens Harzer) verabschiedet sich nach der Krebsdiagnose vom Leben, bringt seinen Hund ins Tierheim, verkauft Firma und Haus und geht ins Hospiz. Dort verliebt sich der Misanthrop in die ebenfalls aufs Sterben wartende Rosa (Corinna Harfouch). Doch die Diagnose, dass Lothar nur noch wenige Monaten zu leben habe, stellt sich als Irrtum heraus. Bis 21.45, ARD

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Wildes Sri Lanka (1/3) – Seenland von Menschenhand Die Insel ist übersät mit natürlichen Seen und tausenden künstlichen Wasserreservoirs und Kanälen. Sie entwickelten sich zu Treffpunkten für Tiere und deren Jäger: Leoparden, Affen, Axishirsche, Wasserbüffel, Wildschweine und Elefanten.

Bis 21.15, Servus TV

20.15 POLITICAL CORRECTNESS

Dok 1: Das wird man wohl noch sagen dürfen! Hanno Settele und Lisa Gadenstätter widmen sich der Political Correctness, unter anderem mit dem hier vielleicht überraschenden Experten für gutes Benehmen Thomas Schäfer-Elmayer. Gleich danach um 21.05 Uhr zeigt ORF 1 statt des letzten A-Team die Dok-1-Doku über Die Feinde der Greta Thunberg, weil Larissa Marolt mit ihrem A-Team beim Publikum und bei der Werbewirtschaft zu wenig Freunde fand. Bis 21.45, ORF 1

Foto: ORF/Neulandfilm

21.00 DOKUMENTATION

Vernichtet Zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz erzählt der Film die Geschichte einer Brandenburger Familie: Sie wurde auseinandergerissen, deportiert und an verschiedenen Orten ermordet. Bis 22.00, 3sat

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Ein Jahr Corona – die Welt im Ausnahmezustand Reporter und ORF-Korrespondenten aus China, Italien, Großbritannien, Schweden, Israel und Uruguay berichten, wie die Regierungen ihrer Länder versuchen, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Aber 23.05 Uhr folgt Corona – dem Virus auf der Spur. Bis 23.50, ORF 2

Foto: orf

23.15 RUZOWITZKY

Cold Blood (Deadfall, USA 2012, Stefan Ruzowitzky) Stefan Ruzowitzkys erste US-Produktion ist ein Genrefilm in der Tradition dreckiger kleiner Provinzthriller. Damit dieses Genrespiel funktioniert, braucht es verlässliche Schauspieler. Über die verfügt Cold Blood: etwa mit Sissy Spacek und Kris Kristofferson in Nebenrollen und Eric Bana und Olivia Wilde sowie Charlie Hunnam als zen tralem Trio. Aber es braucht auch ein gutes Drehbuch. Das Debüt des Autors Zach Dean gibt dem Cast vor allem mit hölzernen Dialogen wenig an die Hand. Bis 0.40, ZDF neo