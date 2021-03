Zeitgeist-Kraut

Vario Tray für Bosch Smart Grow Foto: Hersteller

Ein weiteres Ding, angesichts dessen so mancher Vorfahre die Augenbraue hochgezogen hätte, ist der neue Vario Tray für Bosch Smart Grow (je nach Ausführung ab 149 Euro). Dabei handelt es sich um allerlei Zubehör für ein spaciges, urbanes Indoor-Gemüsebeetchen. Von Kräutern, über Gemüse und Salat bis hin zu essbaren Blumen – alles unter dem Begriff "Microgreens" zusammengefasst – gedeiht aus Saatkapseln innerhalb von nur sieben Tagen Grünzeug aller Art. Logisch, dass es dazu auch eine App gibt, die Tipps und Tricks für ein kleines Erntedankfest in der eigenen Küche geben. (Michael Hausenblas)

www.bosch-home.at





Brit-Ei

Fuchs-Eierbecher von Quail Ceramics Foto: Hersteller

Nachdem die freiheitsliebenden Briten uns nun endgültig goodbye gesagt haben, holen wir die Britishness eben zu uns – zum Frühstück beispielsweise. Nein, nicht in Form von Speck, Würsten, Spiegelei und Baked Beans, sondern mit dem Fuchs-Eierbecher (19,80 Euro) der britischen Keramikfirma Quail Ceramics. Als stillen Wächter des Frühstückseis gibt es neben dem Fuchs auch Blaumeise, Buchfink, Eisvogel und Igel im tierischen Eierbecher-Programm – was halt so kreucht und fleucht auf der Insel. Und obwohl sie handbemalt sind, dürfen die feinen Stücke auch in den Geschirrspüler. (Petra Eder)

www.repertoire.at

Scharfmacher

Rollschleifer Horl 2 Foto: Hersteller

Kirtage sind rar geworden, und das kann man nicht einmal auf die Pandemie schieben. Blöd nur, dass auf diesen dörflichen Messen immer auch professionelle Messerschleifer zugegen waren, die sämtliche Haushaltsklingen nachschärften. Mit dem Aussterben dieses tollen Berufs muss man das jetzt wohl auch selber machen. Wer es bereits probiert und dabei ein paar teure Klingen zerstört hat, wird über den Rollschleifer Horl 2 (139 Euro) entzückt sein. Da die Messerklingen beim Schleifen im richtigen Winkel an einem magnetischen Block befestigt werden, kann man gar nichts falsch machen. (Sasche Aumüller)

www.horl.com





Zischwasser

Harold Copper von Sodapop Foto: Hersteller

Das Leben im Lockdown ist zirka so aufregend wie ein Schluck Wasser. Zumindest diesen kann man aber ein bisschen prickelnder gestalten – zum Beispiel mit den Sprudlern vom Wiener Unternehmen Sodapop. Sie versetzen Leitungswasser per Knopfdruck mit Kohlensäure. Das Modell Harold Copper (119 Euro) bietet Platz für zwei CO 2 -Zylinder. Einer davon ist ebenso Teil des Sets wie zwei Glaskaraffen (850 ml) und eine PET-Flasche (850 ml). Dank gebürsteten Edelstahls in Kupferfarbe macht der Sprudler gute Figur in der Küche und hilft dabei, weniger Kunststoffmüll zu produzieren. (Michael Steingruber)

www.mysodapop.eu

(RONDO, 25.3.2021)