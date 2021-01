LASK-Coach Thalhammer sucht nach der Reaktion. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Wolfsberg/Salzburg – Der LASK will einen kapitalen Fehlstart vermeiden. Nach der überraschenden 2:4-Heimniederlage gegen Wattens sind die Linzer in der Fußball-Bundesliga heute gegen den WAC gefordert. Bei einem erneuten Patzer droht die Mannschaft von Trainer Dominik Thalhammer den Anschluss an die Top drei zu verlieren. Der WAC wartet nach defensiv soliden Spielen auf das erste Tor in diesem Jahr. Eine intensive Partie bei Minusgraden im Lavanttal wird erwartet.



Thalhammer hat die "lehrreiche" Niederlage "sehr selbstkritisch analysiert. Wir wollen nun eine entsprechende Reaktion zeigen und die gute Entwicklung der Mannschaft, die wir im Herbst begonnen haben, fortsetzen." Statistisch stehen die Chancen dafür gut. In Wolfsberg sind die Linzer, die mittlerweile den Zahlen nach das Ligateam mit dem meisten Ballbesitz sind, in bisher sechs Antritten ungeschlagen.

Tore ersehnt

Ferdinand Feldhofer hat den LASK-Ausrutscher auch analysiert. "Vier Gegentore sind sicher überraschend. Man hat gesehen, dass man den LASK mit Tempo ärgern kann", sagte der WAC-Coach vor dem dritten Heimspiel seines Teams in Folge. Der Europa-League-Sechzehntelfinalist sehnt nach zwei Nullnummern gegen Sturm und Hartberg den Torerfolg herbei. "Wir sind generell mit der Leistung zufrieden, aber mit der Ausbeute nicht." Die Chancenverwertung war ausbaufähig. Den "Expected Goals" (xG), dem statistischen Wert der Qualität der Torchancen, zufolge hätten die Kärntner in beiden Partien je zwei Tore schießen müssen.

Salzburg hat das gegen Altach getan, ist hoher Favorit gegen Ried. WSG Tirol empfängt Altach. (APA, 26.1.2021)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen der 14. Runde der Fußball-Bundesliga – Mittwoch-Spiele:

FC Red Bull Salzburg – SV Ried (Wals-Siezenheim, Red-Bull-Arena, 18.30 Uhr). Bisheriges Saisonergebnis: 3:1 (a).

Salzburg: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer – E. Mwepu, Bernardo, Junuzovic, Aaronson – Daka, Berisha

Ersatz: Coronel – Vallci, Farkas, Bernede, Camara, Sucic, Adeyemi, Koita

Es fehlen: Okafor (gesundheitliche Gründe), Solet (Angina)

Ried: Sahin-Radlinger – Kerhe, Reifeltshammer, Boateng, Lercher – Offenbacher, Ziegl – Bajic, Wießmeier, Grüll – Gschweidl

Ersatz: Daniliuc – Reiner, Meisl, Takougnadi, Lackner, Nutz, Canadi, Grubeck

Es fehlt: Satin (Muskelfaserriss)

* * *

WSG Tirol – SCR Altach (Innsbruck, Tivoli Stadion, 18.30 Uhr) Bisheriges Saisonergebnis: 2:0 (a); 2019/20: 2:3 (a), 0:4 (h), 1:1 (a), 0:1 (h)

WSG: Oswald – Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg – Rogelj, Petsos, Celic, Rieder – Frederiksen, Yeboah

Ersatz: Ozegovic – Gölles, Hager, Toplitsch, Naschberger, Pranter, Dedic

Es fehlen: Smith (Achillessehne), Anselm (Grundwehrdienst)

Altach: Kobras – Thurnwald, Anderson, Bumberger, Karic – Casar, Zwischenbrugger, Fischer – Stefel, Maderner, Schreiner

Ersatz: Casali – Netzer, Edokpolor, Oum Gouet, Basil Kofi, Meilinger, Bukta, Obasi

Es fehlen: Haudum (gesperrt), Dabanli, Wiss, D. Nussbaumer (alle verletzt), Tartarotti (Grundwehrdienst)

* * *

Wolfsberger AC – TSV Hartberg (Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 20.30 Uhr). Bisheriges Saisonergebnis: 1:3 (a). 2019/20: 1:0 (a), 1:3 (h), 3:3 (h), 1:0 (a)

WAC: Kofler – Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer – Taferner, Leitgeb, Liendl, Sprangler – Vizinger, Joveljic

Ersatz: Kuttin – Rnic, Giorbelidze, Stratznig, Wernitznig, Röcher, Dieng

Es fehlt: Peretz (Mittelfußknochenbruch)

LASK: Schlager – Wiesinger, Trauner, Andrade – Ranftl, Holland, Michorl, Renner – Goiginger, Eggestein, Balic

Ersatz: Gebauer – Filipovic, Tscheberko, Madsen, Potzmann, Plojer, Reiter, Gruber, Succar

Es fehlen: Karamoko (Muskelfaserriss), Raguz (Kreuzbandriss)