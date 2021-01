Hier gehts zum heutigen Corona-Livebericht

[Wissenschaft] Weiter Wirbel um Astrazenecas Impfstoff.

[Panorama] Bereits mehr als eine Million Anmeldungen für Corona-Impfung.

Tourismus trotz Lockdowns sorgt in Tiroler Skiregionen für Unmut.

[International] Erhöhter Bleiwert in Boden unter Flüchtlingslager auf Lesbos nachgewiesen.

[Wirtschaft] Ursache für Beinahe-Blackout in Europa zu Jahresbeginn lag in Kroatien.

[Lifestyle] In diese Länder dürfen bereits Geimpfte schon reisen.

[Mitreden] Wer trägt in Ihrer Familie die Mental Load?

[Sport] Der Glaube an die Euro 2021: Schaden statt Zerstörung.

[Kommentar der anderen] Atombombenabwurf auf Wien – oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Im Gastkommentar wundert sich Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, über das Video des Außenministeriums über die Folgen eines Atombombenabwurfs auf Wien.

[Karriere Quiz] Karriere-Quiz: Wie fit bist du in der digitalen Arbeitswelt?

[Wetter] Eine Störungszone, begleitet von milderen Luftmassen, erreicht von Westen her Österreich. Am Vormittag schneit es in Vorarlberg und Tirol immer wieder, auch entlang der Alpennordseite ziehen zunächst noch ein paar Schneeschauer durch. Sonst setzt sich vorübergehend trockenes Wetter durch mit längeren, sonnigen Phasen im Osten und Südosten. Bis 5 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Digitale Medien spielen eine immer wichtigere Rolle für die Erinnerungskultur. Nicht nur in der Pandemie ermöglichen sie neue Zugänge zu Zeugenschaft.