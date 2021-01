An den österreichischen Grenzen wird wieder vermehrt kontrolliert. In den letzten Wochen sei der individuelle Grenzverkehr stark zurückgegangen.

Foto: APA/GERD EGGENBERGER

Kann man derzeit überhaupt irgendwo hinfahren? Laut Außenministerium gelten aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus für fast alle Staaten der Welt Reisewarnungen. Davon ausgenommen sind in Europa nur Finnland, Griechenland, Island und der Vatikan. Zudem Japan, Neuseeland, Singapur, Südkorea und Australien. Von allen nicht notwendigen Reisen auch in diese Staaten wird aber weiterhin dringend abgeraten.

Die von der Reisewarnung ausgenommenen Staaten haben jedoch wiederum strenge Einreisebestimmungen für Menschen aus Risikogebieten, zu denen auch Österreich zählt. Als Risikogebiet gelten Länder, deren 14-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner über 100 liegt. Die Finnen verbieten etwa eine touristische Einreise aus Österreich.

In Griechenland müssen sich alle Einreisenden registrieren, einen negativen PCR-Test in englischer Sprache vorweisen und sieben Tage in Quarantäne. In Island braucht es gleich zwei negative PCR-Tests: einen bei der Einreise und einen zweiten nach sechs Tagen Quarantäne. In Norwegen müssen neben einem negativen Test zehn Tage Quarantäne auf eigene Kosten in einem Quarantänehotel verbracht werden.

Ausnahmen für Pendler, Durchreisende und Familie



Seit 15. Jänner gilt auch für die Einreise nach Österreich eine Registrierungspflicht. Wer zum Beispiel die Grenze von Slowenien in die Steiermark passiert, muss – wie an allen Grenzen – ein Formular vorweisen, in dem man sich verpflichtet, zehn Tage in Quarantäne zu gehen. Frühestens fünf Tage nach der Einreise ist ein "Freitesten" aus der Quarantäne mittels negativen PCR- oder Antigen-Tests möglich.

Ausnahmen von den Einreiseregeln gelten für Pendler, Durchreisende sowie bei dringenden, unaufschiebbaren familiären Gründen. Die ausgefüllten Formulare werden manuell und täglich an den Grenzstellen eingesammelt und für die Kontrollen an die jeweiligen Bezirkspolizeibehörden weitergeschickt.

In den letzten Wochen sei der individuelle Grenzverkehr, abseits der Ausnahmen, stark zurückgegangen, sagt der Leibnitzer Bezirkshauptmann Manfred Walch. Von 600 auf vielleicht 50 Reisende pro Tag. Ähnlich die Situation in Kärnten. Hier werden die Grenzen in Slowenien und Italien streng kontrolliert, heißt es auf Kärntner Seite. Bei der Rückkehr aus diesen Ländern gilt ebenso: zehn Tage Quarantäne, wiewohl die entsprechenden Formulare mittlerweile auch elektronisch ausgefüllt werden können.

Kleine Grenzübergänge gesperrt

Eine Registrierungs-, Test- und Quarantänepflicht gilt auch für Österreicher, die nach Deutschland einreisen möchten. Spätestens 48 Stunden nach der Einreise muss ein negatives Testergebnis auf Anforderung dem zuständigen Gesundheitsamt gelegt werden.

Verschärfte Kontrollen gibt es wegen der hohen Infektionszahlen seit zwei Wochen an den Grenzübergängen zu Tschechien und zur Slowakei. 45 kleinere Grenzübergänge zwischen Österreich und den beiden Ländern sind geschlossen, bei den großen wurden fixe Kontrollposten eingerichtet. In Deutschland gilt Tschechien sogar als Hochrisikogebiet, aus dem auch Pendler bei jeder Fahrt nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. (mue, ruep, 27.1.2021)