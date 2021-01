Mittlerweile finden sich auch Spiele von Electronic Arts, darunter Madden und Fifa, im Katalog.

Für rund 12 Euro im Monat über hundert Spiele zur Verfügung haben, die auch laufend mit Neuheiten erweitert werden – das ist der Xbox Game Pass, der das Konsolen-Rennen in dieser Generation wieder spannend machen soll. Der Erfolg gibt Microsoft recht. Mit 18 Millionen Abonnenten feiert man den bisherigen Höchststand.

Wohl auch aufgrund der Pandemie, erfreuen sich Spielehersteller in den letzten Monaten zunehmender Beliebtheit. Auch das "Netflix für Spiele", wie der Xbox Game Pass oft vereinfachend genannt wird, erreicht mit jedem Quartal neue Rekordzahlen. Waren es im September noch 15 Millionen Abonnenten, konnten seitdem wieder zusätzliche drei Millionen Kunden gewonnen werden. Ein Grund ist sicher das breite Angebot. Neben vielen Xbox-Serien, etwa Halo, Forza oder Gears of War, hat man auch zunehmend sein Portfolio an Indie-Games erweitert. Speziell das Implementieren von Neuheiten, am 28. Jänner 2021 etwa das Horror-Spiel The Medium, die am Erscheinungstag kostenlos in den Abo-Service wandern, überzeugt viele Spieler.

Große Investition

Gegenüber dem Fachmagazin "TheVerge" erklärt Microsoft CEO Satya Nadella, dass der Start der Xbox Series X/S im vergangenen Jahr der "erfolgreichste Start der Xbox-Geschichte war". Im ersten Monat habe man mehr Konsolen verkauft, als bei jeder anderen Xbox-Konsole bisher. Beeindruckend wenn man bedenkt, dass es speziell bei der Xbox Series X bis heute große Lieferschwierigkeiten gibt.

So gut die Zahlen sind, Microsoft hat bisher viel Geld in den Service investiert, um ihn attraktiv gestalten zu können. Der Kauf von Zenimax inklusive dem Spielehersteller Bethesda war 2020 sicher der spektakulärste Kauf, der immerhin über 7,5 Milliarden Dollar schwer war. Damit sicherte man sich Marken wie Wolfenstein, Doom, Fallout oder The Elder Scrolls für die eigene Plattform. Zusätzlich bietet man seit Ende 2020 EA Play als Teil des Game Pass an, das heißt auch die Mass-Effect-Serie, sowie ältere Fifa- und Madden-Teile finden sich mittlerweile im Xbox-Katalog. Angebote, bei denen man die ersten Game-Pass-Monate sehr günstig erstehen kann, machen den Dienst zusätzlich attraktiv. Microsoft hat ganz klar das Ziel, möglichst viele Kunden in den Service zu holen, um die Bindung zur Plattform aufrecht zu halten.

Preiserhöhung



Eine große Angst der Kunden ist, dass der Service demnächst eine Preiserhöhung erleben könnte, wie das bei Netflix ja auch immer wieder der Fall war. Ein Argument was zumindest in nächster Zeit dagegen spricht ist, dass Microsoft kürzlich den Preis eines anderen Services, nämlich den von Xbox Live Gold, erhöhen wollte und zahlreiche Kundenbeschwerden Microsoft wieder zurückrudern ließ. Unter anderem wurde dem Konzern vorgeworfen, von der Coronavirus-Pandemie zusätzlich profitieren zu wollen. Ob man auch künftig Microsoft von Preiserhöhungen so leicht abhalten kann, wird sich zeigen. Viel davon abhängen wird wohl auch, ob Sony auf der Playstation in diesem Jahr einen ähnlichen Service ankündigen wird oder ob man das Abo-Modell der Konkurrenz überlassen will. (aam, 27.1.2021)