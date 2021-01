Kategorie Wohnen

In der Kategorie Wohnen wurde das Neubauprojekt "Rondo" von Value One (Planung: Thomas Pucher) im Viertel Zwei beim Wiener Prater ausgezeichnet. Mit den abgestuften Gebäuden sei "dichter, aber qualitätsvoller Wohnbau" entstanden, urteilte die Jury. Hervorgehoben wurden auch das eigene Energienetz, das Energiequellen für die eigene Energieproduktion am Standort nutzt, und die vielfältigen Angebote und Qualitäten im gesamten Viertel.

Weitere Nominierte

"Skyfall" in Wien-Meidling – Bauträger: Ulreich Bauträger GmbH, Architektur: Daneshgar Architects