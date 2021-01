Foto: AP / Czarek Sokolowski

Die Social-Media-Plattform Facebook hat schon seit längerer Zeit mit Falschinformationen zu kämpfen, die von Nutzern geteilt werden. Der Holocaust-Gedenktag am 27. Jänner ist nun Anlass für Facebook, künftig speziell Fake-News über den Holocaust zu löschen. In Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Weltkongress (WJC) will man sich zudem verstärkt um das Verbreiten von verlässlichen Informationen kümmern.



Kampf gegen Unkenntnis

Erst seit Oktober 2020 findet man in den Nutzungsbedingungen den Passus, dass Holocaust-Leugnung verboten ist. Damals begründete Facebook-Gründer Mark Zuckerberg den Schritt mit einem kurzen Kommentar: "Angesichts von Daten, die zeigen, dass antisemitische Gewalt zunimmt, hat sich mein Denken weiterentwickelt, ebenso wie unsere Regeln zu Hassreden", schrieb Mark Zuckerberg auf Facebook. Davor hatte er sich jahrelang geweigert, Inhalte auf seiner Plattform zu zensieren.

Anlässlich des Holocaust-Gedenktages will man mit der Parole "Never again" ("Nie wieder"), so das Unternehmen in einer Aussendung, den Kampf gegen Antisemitismus und der verbreiteten Unkenntnis gegenüber dem Holocaust mit verstärkter Aufklärung entgegentreten. Speziell bei Themen, zu denen viele Falschinformationen verbreitet werden, sollen aufklärende Links zu verlässlichen Quellen eingeblendet werden. Dazu ist im englischsprachigen Raum bereits die Webseite aboutholocaust.org aktiv, die von der UNESCO und dem Jüdischen Weltkongress ins Leben gerufen wurde.

Die bei Facebook für das operative Geschäft zuständige SherylSandberg sagte, man sei stolz, "dabei zu helfen, dass Menschen die Faktenzum Holocaust lernen und die Geschichten derer hören können, die überlebthaben". In einer Zeit von wachsendem Hass und Intoleranz sei es "wichtiger denn je, sich Zeit zu nehmen und über das zu reflektieren, was den Judenund anderen in Europa passiert ist".

WJC-Präsident Ronald Lauder lobte Facebook für das Projekt. Er könne andere Social-Media-Plattformen nur dazu ermutigen, diesem Beispiel zufolgen", sagte er. "Es zeigt auf, wie sie ihre Technologie einsetzenkönnen, um sicherzustellen, dass ihre riesigen Plattformen zum Gutenverwendet werden können."

Problem: Falschmeldungen



Der Kampf gegen Falschmeldungen wird schon seit Jahren versprochen und wird meist erst dann nachweislich vom US-Konzern ernst genommen, wenn der Aufschrei in den Medien und der Community laut genug ist. So geschehen etwa bei Falschinformationen zur Klimaerwärmung oder auch Fake-News zum Thema Covid-19. (red, 27.1.2021)