160.000 Menschen in Österreich sind Stand Donnerstagvormittag offiziell gegen das Coronavirus geimpft worden. Von einer Herdenimmunität sind wir damit noch Jahre entfernt, wenn es in diesem Tempo weitergeht. Während deshalb schon ein Streit zwischen Ländern und Impfstoffherstellern entbrannt ist, sorgen sich Experten wegen der immer rascheren Verbreitung von Virusmutationen. Ob die Impfstoffe dadurch wirkungslos werden, wieso es aktuell überhaupt zu Lieferengpässen kommt, ob der Astrazeneca-Impfstoff womöglich bei älteren Menschen nicht eingesetzt werden kann, wieso wir es nicht schaffen werden, das Coronavirus auszurotten, und was das bedeutet, erklärt Florian Krammer, Impfexperte und Mitglied des STANDARD-Corona-Fachrats. (red, 28.1.2021)

