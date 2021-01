Der Rüstungskontrollvertrag wäre am 5. Februar ausgelaufen

In der Duma wurden Entscheidungen zum Vorgehen mit Atomwaffen getroffen. Foto: imago images/ITAR-TASS

Moskau – Russlands Staatsduma, das Unterhaus im Parlament, hat am Mittwoch für die Verlängerung des atomaren Abkommens New Start mit den USA gestimmt. Die 399 Abgeordneten votierten einstimmig für die fünfjährige Verlängerung, für die sich bereits die russische Regierung und die Regierung des neuen US-Präsidenten Joe Biden ausgesprochen hatte. Der Abrüstungsvertrag würde sonst am 5. Februar auslaufen. Der New-Start-Vertrag von 2010 ist das letzte atomare Abrüstungsabkommen zwischen den USA und Russland.

"Das Abkommen zwischen Moskau und Washington ist für die Maximalzeit verlängert", teilte die Parlamentskammer nach der live übertragenen Sitzung mit. Beide Länder verpflichten sich darin, die Zahl ihrer Atomsprengköpfe auf jeweils maximal 1.550 einzuschränken. Unter Bidens Vorgänger Donald Trump hatten die USA ihre Abrüstungsvereinbarungen mit Russland insgesamt reduziert. Sie stiegen aus dem INF-Vertrag über die atomare Abrüstung im Mittelstreckenbereich aus. Auch kündigten sie den Vertrag "Open Skies" über Rüstungskontrolle per Überwachung aus der Luft auf. (APA, red, 27.1.2021)