Hinweis

Die Ausschreibung richtet sich an Redaktionen oder Journalisten aus Österreich und Südtirol oder Journalisten, die in Österreichischen oder Südtiroler Medien publiziert haben. Beiträge können in deutscher, italienischer oder ladinischer Sprache in Print, Radio, Fernsehen oder Online veröffentlicht worden sein. Eingereicht werden können Einzelwerke oder auch das gesamte journalistische Schaffen des vergangenen Jahres. Es können auch Vorschläge für Preisträger (mit entsprechender Begründung) von jedermann eingebracht werden.