iPhone-User sollten dringend ihre Geräte auf die neueste Software-Version iOS 14.4 updaten, mit der drei aktiv ausgenutzte Sicherheitslücken geschlossen werden. Die Lücken könnten bereits von Angreifern zur stillen Übernahme von Smartphones und Tablets genutzt worden sein. Apple hält sich bei Details noch zurück. Außerdem will US-Präsident Biden nach dem Wiedereintritt in das Pariser Klimaabkommen die komplette US-Bundesfahrzeugflotte durch in den USA hergestellte Elektrofahrzeuge ersetzen.

Und: Adobes Einstellung des Flash-Players sorgt für weitere Probleme. Da in Südafrika für Steuererklärungen noch immer die veraltete Technologie zum Einsatz kommt, bringt die Steuerbehörde seit der Einstellung einen eigenen Browser. Formulare würden sonst nicht mehr funktionieren.

Dringend updaten: iOS 14.4 schließt drei aktiv ausgenutzte iPhone-Lücken

Flash-Ende: Steuerbehörde bringt eigenen Browser, weil Formulare nicht mehr funktionieren

Biden will US-Fahrzeugflotte elektrifizieren

Microsoft Xbox: Game Pass erreicht mit 18 Millionen Abonnenten neuen Höchststand

Telegram-Bot verkauft Handynummern von Facebook-Nutzern

Youtube schränkt Nutzung des Kontos von Trumps Anwalt Giuliani ein

Facebook will stärker gegen Holocaust-Leugner vorgehen