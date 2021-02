Im Oktober 1920 erklärte Österreich das Burgenland zum selbstständigen Bundesland – am 25. Jänner 1921 wurde das im Burgenlandgesetz schließlich auch gesetzlich verankert. Gemessen an seiner Einwohnerzahl ist es das kleinste Bundesland, doch hat es allerhand zu bieten. Der Neusiedler See ist ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel, im Südburgenland kommt man an zahlreichen Weinbaugebieten und Kellerstöckln vorbei, und wie der Name verrät, gibt es auch einige schöne Burgen, Schlösser und Ruinen zu besichtigen. Aber wie lautet eigentlich die Landeshymne, und welche Brücke ist von historischer Bedeutung? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Was verbinden Sie mit dem Burgenland? Welche Gegenden oder Aktivitäten können Sie empfehlen? Teilen Sie Ihr Ergebnis und tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 1.2.2021)