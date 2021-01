Peter (Chris Patt) ist als Bub on Außerirdischen entführt worden, jetzt macht er sich auf, die ganze Galaxie zu retten – "Guardians of the Galaxy", 20.15 Uhr, ORF 1. Foto: ORF / Disney / Marvel 2014

19.40 REPORTAGE

Re: Die perfekte Welle – Big Wave Surfing in Portugal Der kleine portugiesische Küstenort Nazaré ist das Mekka der Big-Wave-Surfer. Die spektakuläre Brandung macht den Ort zum Anziehungspunkt für Extremsurfer.

Bis 20.15, Arte

20.15 SCHRÄGE ANTIHELDEN

Guardians of the Galaxy (USA 2014, James Gunn) Die schrille Gruppe, bestehend aus Mensch Peter Grill "Star Lord", Amazone Gamora, dem sprechenden Baum Groot, dem Waschbär Rocker und dem Hünen Drax, ist in die Rolle gestolpert, die Galaxie beschützen zu müssen. Unterhaltsames Hollywoodkino, unterlegt mit schmissigen Oldies.

Bis 22.05, ORF 1

20.15 RÄTSELHAFTER TODESFALL

Die Bestatterin: Die unbekannte Tote (D 2021, Fabian Möhrke) Anna Fischer ist wieder als Bestatterin Lisa Taubenbaum zu sehen, die einem Rätsel rund um die Leiche einer jungen Frau nachgeht. Ihre Recherchen gefallen nicht allen im kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb. Bis 21.45, ARD

20.15 DYSTOPIE

Alles, was wir geben mussten (Never Let Me Go, GB/USA 2010, Mark Romanek) Kathy (Carey Mulligan), Ruth (Keira Knightley)

und Tommy (Andrew Garfield) leben in den 1970er-Jahren zusammen in einem Internat. Dort wird auf die Gesundheit der Kinder ganz besonders Wert gelegt, denn wenn die Kinder älter werden, sind ihr Lebensweg und -ende schon lange vorbestimmt. Sie wurden nur wegen ihrer Organe geboren. Melancholisches und trauriges Drama, basierend auf einem Roman von Autor Kazuo Ishi guro. Taschentücher bereithalten.

Bis 22.20, ATV 2

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Die letzte Schicht Seit dem Beginn der Corona-Krise 2020 steht Österreichs Wirtschaft massiv unter Druck. Ein Werk nach dem anderen kündigt massenweise Mitarbeiter. Kim Kadlec hat die Beschäftigten großer Werke in Österreich und ihren Kampf um den Arbeitsplatz begleitet. Die Reportage zeigt, welche Auswirkungen Massenkündigungen für die Menschen und die Region haben, in der sie leben. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Politik live Ingrid Thurnher stellt die aktuellen politischen Themen zur Diskussion.

Bis 21.55, ORF 3

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Corona-Haft ohne Ende: Unterordnen oder Aufbegehren? Gäste bei Michael Fleischhacker: Ulrike Guérot, Politikwissenschafterin, Richard Greil, Infektiologe, Markus Gabriel, Philosoph, Armin Thurnher, Publizist. Bis 23.15, Servus TV

22.30 MAGAZINEco Über Streit um Mieten, Stromausfälle und klimafreundliche Lkws. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Mit Ex-Skirennläufer Armin Assinger, Schriftstellerin Hera Lind, Koch Paul Ivic, Gastronom Sepp Schellhorn. Bis 0.05, ORF 2