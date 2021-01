Wie Online-Prüfungen an Unis ablaufen und warum Müslipackungen dabei verboten sind und was Putin und Biden in ihrem ersten Telefonat besprochen haben, erfahrt ihr mitunter heute im Politik-Update:

*Inland*

Ibiza-Drahtzieher Julian H.: "Es war unglaublich leicht", Strache in die Finca zu locken.

Verfassungsrechtler sieht kein Problem bei FFP2-Maskenpflicht in Oberstufen.

Online-Prüfungen an Unis: Videoüberwachung im Wohnzimmer und Verbot von Müsliverpackungen.

BVT-Beamter soll Geheimnisse ans Ausland und an Politiker verkauft haben.

U-Bahn vs. Skilift: Politische Debatte über Öffnung der Pisten.

Homeoffice wird steuerliche begünstigt, bleibt aber freiwillig.

Corona-Liveticker: Ministerium kündigt Update beim Impf-Dashboard an, 1.641 Neuinfektionen.

*International*

Äthiopiens "beendeter Krieg" lässt vier Millionen Menschen hungern.

China sperrt wieder zu und sucht Schuldigen für zweite Corona-Welle.

Russisches Parlament stimmt für Verlängerung des Atomwaffen-Abkommens mit USA.

US-Soldatinnen dürfen künftig Pferdeschwänze und Lippenstift tragen.

Putin und Biden einig über Abrüstungsvertrag.