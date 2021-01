Mit einem Preis von 7300 Euro richtet sich das Modell an Profis und soll bereits im März erscheinen

8K-Aufnahmen und ein Sensor mit 50 Megapixeln bietet die neu vorgestellte Sony Alpha 1. Foto: Sony

Mit der im vergangenen Juli vorgestellten Canon R5 bot der Hersteller die erste spiegellose Systemkamera, die mit 8K-Auflösung filmen kann. Überhitzungsprobleme schränkten jedoch die Nützlichkeit der Funktion stark ein, weswegen Canon in Kritik geriet. Sony verspricht mit der neu vorgestellten "Alpha 1" nun ähnliches. Ausgestattet mit einem hochauflösenden Sensor und professionellen Video-Funktionen soll sie etwa 7300 Euro kosten und noch im März erscheinen.

Mit stolzen 50 Megapixeln soll der rückwärtig belichtete Vollformat-Sensor auflösen. Wie auch die anderen Modelle des Unternehmens besitzt dieser außerdem eine in das Gerät integrierte 5-Achsen-Bildstabilisierung, berichtet "heise". Der neue Bildprozessor mit dem Namen "Bionz-XR", soll laut Hersteller zudem die achtfache Geschwindigkeit des Vorgängermodells erreichen.

30 Bilder pro Sekunde

Trotz der hohen Auflösung soll zudem eine Serienbildgeschwindigkeit von 30 Bildern pro Sekunde möglich sein, ohne Einschränkungen des Autofokus- und des Belichtungstrackings. Mit 759 Punkten zur Phasendetektion soll ein neuer Modus sogar Augenerkennung für Vögel ermöglichen.

Die Rückseite der neu vorgestellten Alpha 1. Foto: Sony

Ein weiteres Feature, das besonders hervorsticht, ist die Möglichkeit der Aufnahme von 8K-Videos bei 30 Bildern pro Sekunde und 4:2:0 10 Bit. 4K-Aufnahmen sind unterdessen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde möglich. Um zu schnelle Überhitzungen zu verhindern, soll eine neue Struktur zur Wärmeableitung zum Einsatz kommen. Aufnahmen in 8K- und 4K sollen also für mindestens 30 Minuten am Stück möglich sein.

Neue Speicherkarten

Um die mit der hohen Auflösung einhergehenden Datenmengen schnell genug verarbeiten zu können, kommt außerdem der neue Speicherkartentyp CFexpress Typ A zum Einsatz. Fotografen stehen zwei Slots zur Verfügung, die alternativ auch mit herkömmlichen SD-Karten bestückt werden können, so "heise".

Beim Sucher orientiert sich die Alpha 1 an der auf Videoaufnahmen spezialisierten Alpha 7S III. Die Auflösung liegt bei neun Megapixeln (2048 x 1540 Bildpunkte), bei einer Vergrößerung von 0,9. Dabei soll eine Bildwiederholrate von 240 Frames pro Sekunde erreicht werden. Im Handel erscheinen soll die teure Profikamera schon kommenden März, der Preis wird bei etwa 7300 Euro liegen. (mick, 27.1.2021)