Die Produktion ist ins Stocken geraten.

Foto: APA

Volkswagen kann in Sachen Produktionsausfälle durch Mangel an Computerchips noch keine Entwarnung geben. So teilte der Autobauer am Mittwoch mit, dass im Autowerk Emden die Produktion im Februar ohne Einschränkungen laufen könne. Das Stammwerk Wolfsburg habe wegen der Halbleiter-Situation für Februar aber noch einzelne Kurzarbeitstage angemeldet. Auch in den Fahrzeug- und Komponentenwerken in Braunschweig und Kassel sei für den kommenden Monat vorsorglich Kurzarbeit beantragt worden, um flexibel reagieren zu können. Es liefen ständig Gegenmaßnahmen, um die Auswirkungen auf die Produktion so gering wie möglich zu halten, ergänzte Volkswagen.

Die Produktion bei vielen Autobauern weltweit kommt derzeit ins Stocken, weil als Folge der Corona-Pandemie die Halbleiter-Produzenten nicht genug elektronische Bauteile liefern.

Die VW-Tochter Audi fährt unterdessen die Bänder in Ingolstadt und Neckarsulm ab kommender Woche wieder in vollem Umfang an. (Reuters, 27.1.2021)