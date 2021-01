Viele der älteren Schüler können sich gar nicht mehr genau daran erinnern, wann der letzte Tag mit Präsenzunterricht für sie war. Seit Anfang November sind die Oberstufenklassen ins "Distance-Learning" gewechselt, rund zwei Wochen darauf startete auch in Unterstufen und Volksschulen eine Art Notbetrieb, der – mit einer kurzen Unterbrechung vor Weihnachten – bis heute andauert.

Und während zumindest von Jüngeren deutlich mehr Kinder in der Schule betreut werden als im ersten Lockdown, häufen sich inzwischen die Erzählungen von überforderten Kindern und überlasteten Eltern. Laut Paul Plener, dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Wiener AKH, steigt die Zahl der vormals völlig gesunden Kinder, die jetzt unter schweren Störungen leider, wie Ö1 am Mittwoch berichtete.

Wann ist also die Schmerzgrenze unserer Kinder erreicht? Wie lange können Schulen noch im Lockdown bleiben, um die Zahl der Infektionen zu reduzieren – und wirkt diese Maßnahme überhaupt?

Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden" diskutieren. Mit dabei sind die Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Thomas Krebs, Vorsitzender der Lehrergewerkschaften für Pflichtschulen in Wien von der Fraktion Christlicher Gewerkschafter. Außerdem vertreten: die Bildungspsychologin Christiane Spiel, der Public-Health-Experte Hans-Peter Hutter von der Med-Uni Wien und Mirjam Berner, Schulsprecherin am Realgymnasium Feldgasse in Wien.

Was sind Ihre Erfahrungen?

Wir wollen auch über die Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern, Lehrern und Eltern in der Pandemie sprechen. Erzählen Sie uns hier im Forum, wie es Ihnen im Lockdown ergangen ist. Was denken Sie über die Maßnahmen? Was soll oder muss sich ändern – gehören Schulen geöffnet, im Schichtbetrieb fortgeführt oder müssen die Lockdowns sogar verschärft werden? Über die spannendsten Postings und Erfahrungen wollen wir diskutieren. (András Szigetvari, 27.1.2021)