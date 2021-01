Hier geht es zum heutigen Corona-Livebericht



[International] Der Balkan ist auch beim Impfen benachteiligt.

Israel: In religiösen Vierteln bricht Gewalt aus – und die Frage, ob der Staat zu lasch dagegen vorgeht, spaltet die Regierung.

Griechenland: Untersuchungskommission fehlen Daten zu Frontex-Zwischenfällen im Mittelmeer.

[Wirtschaft] Streit zwischen Brüssel und Pharmakonzern Astrazeneca spitzt sich zu.

Homeoffice wird steuerlich begünstigt, bleibt aber freiwillig.

[Panorama] Verzögerungen bei Impfungen in Wiens Pflegewohnhäusern.

Schüler eines Wiener Gymnasiums machen gegen Abschiebung mobil.

[Inland] Was wusste Van der Bellen von Ibiza?

Wie gefährlich Skifahren wirklich ist: Daten zeigen kaum Ansteckungen.

[Wetter] Südlich des Alpenhauptkammes gibt es zunächst einiges an Sonnenschein. Im Norden und Osten hingegen ziehen immer wieder dichtere Wolken durch. Mit ihnen gibt es in der Früh und am Vormittag noch ein paar Schnee- und Regenschauer. Die Schneefallgrenze liegt von Ost nach West zwischen 400 und 1200m Seehöhe. Bis 7 Grad.

[Zum Tag] Heutee ist Europäischer Datenschutztag.