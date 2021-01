Tuchel verpasst seinen Debüt-Sieg als Chelsea-Trainer. Foto: AFP Fotograf: FRANK AUGSTEIN

London – Trainer Thomas Tuchel hat bei seinem Debüt mit Chelsea einen Heimerfolg verpasst. Die Blues kamen am Mittwochabend zu Hause gegen die Wolverhampton Wanderers nicht über ein torloses Remis hinaus und bleiben in der Tabelle auf dem neunten Platz. Als nächster Gegner kommt am Sonntag Burnley an die Stamford Bridge. Ein paar Tage später ist der frühere PSG-Coach Tuchel zum London-Derby bei Tottenham von Ex-Chelsea-Coach Jose Mourinho zu Gast.

Chelsea hatte mehr Ballbesitz und bestimmte das Geschehen. Allerdings machten es die Gäste den Londonern schwer, gefährlich vor das Tor zu kommen. Den Wolves gelangen gelegentlich gefährliche Konter. Bei den Blues brachten auch die einwechselten Stürmer Christian Pulisic und Tammy Abraham nicht den gewünschten Torerfolg. (APA/dpa, 27.1.2021)