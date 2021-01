Juventus schlägt SPAL Ferrara mit 4:0. Atalanta dreht die Partie gegen Lazio und siegt 3:2. Inter hatte bereits am Dienstag das Mailänder Derby gewonnen

Federico Chiesa setzte den Schlusspunkt für Juventus. Foto: AFPIsabella BONOTTO

Wien – Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat ohne Mühe das Halbfinale der Coppa Italia erreicht. Ohne Superstar Cristiano Ronaldo, der von Trainer Andrea Pirlo geschont wurde, siegte Juve gegen den Zweitligisten SPAL Ferrara mit 4:0 (2:0) und trifft nun auf Inter Mailand, das sich bereits am Dienstag durch ein 2:1 gegen den Stadtrivalen AC Mailand als erstes Team für das Halbfinale qualifiziert hatte.



Alvaro Morata (16., Foulelfmeter), Gianluca Frabotta (33.), Dejan Kulusevski (78.) und Federico Chiesa (90.+4) trafen für Juve.

Atalanta marschiert weiter

Spitzenklub Atalanta Bergamo war bereits zuvor ins Halbfinale eingezogen. Der Champions-League-Achtelfinalist siegte in einem turbulenten Pokal-Duell gegen Lazio Rom 3:2 (2:2) und blieb damit im 14. Pflichtspiel in Serie ungeschlagen.

Für Atalanta trafen Berat Djimsiti (7.), Ruslan Malinowski (37.) und Alexei Mirantschuk (57.), die Gäste aus der Hauptstadt hatten das Spiel zwischenzeitlich durch Vedat Muriqi (17.) und Francesco Acerbi (34.) gedreht.

Zudem flog Bergamos Verteidiger Jose Palomino mit Rot vom Platz (54./Notbremse), in Unterzahl vergab der eingewechselte Duvan Zapata einen Foulelfmeter (65.).

Bereits am Sonntag (15.00 Uhr/DAZN) treffen beide Teams an gleicher Stelle in der Serie A erneut aufeinander. (sid, 27.1.2021)

Viertelfinale´

Dienstag:

INTER MAILAND – AC Mailand 2:1 (0:1)

Mittwoch:

ATALANTA BERGAMO – Lazio Rom 3:2 (2:2)

JUVENTUS TURIN – SPAL Ferrara 4:0 (2:0)

Donnerstag, 28. Januar 2021:

SSC Neapel – Spezia Calcio (21.00)

Halbfinale:

Atalanta – Neapel/Spezia

Juventus – Inter