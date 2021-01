Dein Standard Brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen?

Video

84 Postings

Jeden Monat 1.200 Euro mehr am Konto – ohne etwas dafür tun zu müssen! Klingt fantastisch, aber auch nach einer Utopie. In der Corona-Krise fordern immer mehr Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Was spricht dafür, was dagegen? Verena Mischitz hat sich das angesehen