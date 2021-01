Der Österreichische Quizverband wurde 2016 in Innsbruck gegründet, um das Quizzen in Österreich als Freizeitvergnügen und Wettkampf zu fördern, und veranstaltet Pubquizzes und Turniere in ganz Österreich. Die Fragen entstammen einem Quiz von Katrin Tanzer.

