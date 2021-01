Gehen Sie gerne Skifahren? Foto: Thomas Neuhold

"So exklusiv wie einst Golf und Tennis" werde der Skisport werden, so Nicola Werdenigg im STANDARD-Interview. Lindsey Vonn ist ähnlicher Ansicht, "sündhaft teure Tagespässe" würden das Skifahren zu einem elitären Sport machen. Doch an den hohen Kosten für Liftkarte und Quartier liege es nicht allein, so Peter Zellmann, Leiter des Instituts für Freizeit- und Tourismusforschung: "Es hat sicher mit dem Ende der Skikurspflicht begonnen – Schulskikurs und Weihnachten waren der Winter. Wir haben den Kindern seit den 90er-Jahren nicht mehr so selbstverständlich Skifahren gelernt, wie das eben früher der Fall war. Man hat den Kindern in den Ballungszentren einfach die Freude daran genommen. Und wir haben jetzt die erste Elterngeneration, die nicht mehr Skifahren gelernt hat. Das ist der emotionale Ausstieg. Die Menschen sind nicht beleidigt, weil es so teuer ist, oder frustriert, weil kein Schnee liegt. Die Identität 'Im Winter geht man auf die Piste' ist verlorengegangen."

